Xây dựng Đảng Phấn đấu đến năm 2030, Quỳnh Lưu nằm trong top 5 xã phát triển nhất của tỉnh

Sáng 14/8, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 250 đại biểu, đại diện cho 3.328 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Xã Quỳnh Lưu mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính, dân số của các xã cũ Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hậu, Bình Sơn và thị trấn Cầu Giát. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ các xã trước khi sáp nhập thành xã Quỳnh Lưu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hồng Diện



Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm toàn xã ước đạt hơn 3.637 tỷ đồng, tăng 56,42% so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9,14%. Cơ cấu các ngành kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 77,85 triệu đồng, tăng 32,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 11,95%. Thu ngân sách Nhà nước giao năm 2025 ước đạt 130,2 tỷ đồng, tăng 32,6 % so với kế hoạch.

Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được nâng cấp, thuận lợi đi lại, giao thương. Trường học, trạm y tế, được quan tâm xây dựng, từng bước đạt chuẩn mới. Cùng với đó, trên địa bàn có một số cơ sở y tế tư nhân lớn được đầu tư xây dựng (Bệnh viện Đa khoa Minh An, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Phòng khám Quang Minh), góp phần giúp xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% xã (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Quỳnh Hậu (cũ) đạt nông thôn mới nâng cao, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; phấn đấu đến năm 2030, Quỳnh Lưu nằm trong top 5 xã phát triển nhất của tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Diện



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu xây dựng xã Quỳnh Lưu văn minh, hiện đại”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Lưu cần tiếp tục bám sát và hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo định hướng của Tỉnh ủy và các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại và cả tầm nhìn dài hạn, tương xứng với tầm vóc, vị thế mới của xã.

Xã cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch tổng thể gắn liền với định hướng phát triển lâu dài; phải xây dựng và thực hiện quy hoạch không gian sử dụng đất hợp lý, khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có của địa phương về nông nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ và công nghiệp. Tranh thủ mọi nguồn lực tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ hóa, hiện đại hóa (phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, dân cư, mạng lưới thương mại theo hướng hiện đại), ưu tiên ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công.

Đảng bộ xã Quỳnh Lưu cần lãnh đạo phát triển kinh tế theo định hướng: Kinh tế xanh - Đổi mới - Sáng tạo - Chuyển đổi số với hạ tầng công nghệ hiện đại. Tập trung xây dựng hiệu quả chính quyền số - dịch vụ công thông minh; giao thông trật tự, an toàn, thông minh; bệnh viện và trường học số…; tạo nên môi trường sống tiện ích, an toàn, phát triển bền vững. Tập trung xây dựng xã Quỳnh Lưu thành một bộ phận quan trọng trong không gian của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể dục, thể thao,… theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hồng Diện



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Hoàng Văn Bộ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2025 - 2030./.