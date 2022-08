Phấn đấu hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động trước 30/8

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc đôn đốc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh & Xã hội chủ trì.

Tại đầu cầu Nghệ An, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động,Thương binh & Xã hội chủ trì. Đại diện các ban, ngành, địa phương cùng tham gia.

Tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với dự kiến

Hội nghị tập trung rà soát lại tiến độ việc chi trả hỗ trợ nhà ở cho công nhân ở các tỉnh, đặc biệt là những tỉnh có đông doanh nghiệp, đang gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, thẩm định và chi trả.

Theo tài liệu báo cáo, các tỉnh, thành phố đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện; tổ chức hội nghị hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ hỗ trợ người lao động, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã, thành phố. Nhiều địa phương đã có văn bản ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Do vậy, thời gian triển khai chính sách được rút ngắn hơn.

Đã có 60/63 tỉnh, có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ. Trong đó có 02 tỉnh không có đối tượng là Lai Châu và Điện Biên. Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng báo cáo tính đến thời điểm ngày 10/8/2022 không có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.

Số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được: 61.084 doanh nghiệp, với 3.023.050 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.130 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ: 32.106 doanh nghiệp, hơn 2 triệu lao động với kinh phí gần 1.300 tỷ đồng. Số hồ sơ đã được giải ngân: 17.627 doanh nghiệp với 1. triệu lao động, hơn 787,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn còn chậm.

Nghệ An phấn đấu đến 15/8 sẽ hoàn thành tiến độ phê duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận chính sách, Sở Lao động,Thương binh & Xã hội đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các huyện, thành, thị tiến hành rà soát, dự kiến số lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Sở đã báo cáo, dự kiến số lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sau khi tiến hành rà soát và xác định rõ đối tượng, tình hình doanh nghiệp, người lao động thực hưởng đã, đang làm việc tại các doanh nghiệp, đến nay Nghệ An đã cơ bản hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, với hơn 4.000 đối tượng được hỗ trợ chính sách này. Tính đến ngày 11/8/2022 toàn tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định cho 3.500 người lao động với kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua còn chậm là do: Người sử dụng lao động lập và gửi hồ sơ đề nghị muộn do muốn gộp 3 tháng vào làm thủ tục 01 lần, như trường hợp Công ty cổ phần May Minh Anh - Kim Liên và một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP; Một số doanh nghiệp lớn nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp ban đầu vẫn được thống kê để xây dựng phương án hỗ trợ, tuy nhiên, sau khi rà soát thì không nằm trong danh mục đối tượng; Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp có bố trí KTX cho công nhân nhưng không thu tiền như Công ty Luxshare ICT (lên tới 5.000 người) nên không thuộc diện hỗ trợ.

Đảm bảo chi trả hỗ trợ cho người lao động trong tháng 8

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Dù việc triển khai chính sách được các tỉnh thực hiện rốt ráo với tinh thần khẩn trương và nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, do lượng lao động đông với nhiều nhóm đối tượng, nhất là ở các tỉnh, thành có số lượng doanh nghiệp lớn, thế nên nhiều nơi tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một vài nguyên nhân do chính các địa phương còn chưa linh hoạt, còn cứng nhắc trong trình tự xét duyệt thủ tục. Một số nơi phát sinh các thủ tục không cần thiết, kéo dài việc xét duyệt hồ sơ. Điều này đề nghị các địa phương phải thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra từng khâu, từng vị trí, nhằm khắc phục vấn đề này.

“Để tiến độ chi trả hoàn thành trong tháng 8, các địa phương cần tập trung tuyên truyền để các doanh nghiệp và người lao động nộp hồ sơ đúng ngày 15/8. Những hồ sơ đã tiếp nhận, khẩn trương thẩm định phê duyệt, liền sau đó phải khẩn trương chi tiền, theo dạng cuốn chiếu, phê duyệt đến đâu chi trả đến đó. Sau hôm nay cần quán triệt về mốc thời gian nhận hồ sơ và đến ngày 30/8 phải hoàn thành chi trả” - đồng chí Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng nêu rõ: Các địa phương đồng thời phải tổ chức các đoàn kiểm tra về việc thực hiện tiến độ, quy trình phê duyệt, thẩm định chi trả. Tới đây, những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp Bộ sẽ trực tiếp kiểm tra.

Đặc biệt, các địa phương (Đồng Nai, Hải Dương, Đắk Nông) có tỷ lệ giải ngân thấp thì sẽ phải thông tin rõ về những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Các địa phương phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, để việc thực hiện chi trả được nhanh nhất, tiền phải đến với người lao động sớm nhất theo đúng tinh thần nhân văn của Chính phủ” - Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.