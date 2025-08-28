Xây dựng Đảng Phấn đấu xây dựng Tương Dương trở thành xã phát triển khá khu vực miền Tây Nghệ An Nhiệm kỳ 2020 - 2025, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử đêm 22, rạng sáng 23/7/2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tương Dương đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh mới với thời cơ và thách thức đan xen, xã Tương Dương xác định quyết tâm đổi mới toàn diện, phát huy tối đa mọi nguồn lực. Sự quan tâm của các cấp, cùng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân là động lực then chốt. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Tương Dương trở thành xã phát triển khá của miền Tây Nghệ An.

Tăng tốc từ nền tảng đoàn kết

Xã Tương Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: thị trấn Thạch Giám, xã Xá Lượng và xã Lưu Kiền. Với diện tích tự nhiên 330,95 km² và dân số 18.479 người (trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%), nhiệm kỳ 2020–2025 là giai đoạn đầu của sự chuyển mình quan trọng trong hành trình xây dựng, phát triển xã mới.

Trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn: dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt và đặc biệt là trận lũ lịch sử tháng 7/2025 gây thiệt hại lớn... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tương Dương đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, chủ động triển khai nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Một góc xã Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sau sáp nhập, xã đã sắp xếp ổn định tổ chức với 58 chi, đảng bộ cơ sở, 1.492 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 204 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu), với 73% là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, gắn với thực hiện các quy định nêu gương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh sai phạm; xử lý nghiêm 37 đảng viên vi phạm kỷ luật.

Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với 45 mô hình hiệu quả, thu hút trên 12.000 lượt người tham gia. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, với 30 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân, góp phần tăng cường niềm tin, phát huy dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Mô hình trồng cây ăn quả được nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tương Dương áp dụng cho hiệu quả. Ảnh: Đ.C

Kinh tế của xã tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt trên 865 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dịch vụ - thương mại. Thu ngân sách năm 2025 đạt 3,35 tỷ đồng, tăng 11,37%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,4 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất tăng 36,6%, sản lượng lương thực đạt 2.547 tấn, tăng hơn 40% so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, đã có 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Diện tích rừng trồng đạt 50 ha, độ che phủ rừng 82,47%. Sản lượng thủy sản tăng 40% so với năm 2020. Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí tại một số bản, bản Khe Kiền đạt chuẩn NTM, thị trấn Thạch Giám (cũ) được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V.

Mô hình trồng chuối lấy lá kết hợp nuôi cá được nhiều hộ dân ở bản Khe Kiền và bản Lưu Thông, xã Tương Dương áp dụng. Ảnh: Đình Tuân

Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 86,3%; 97,2% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng ổn định với tốc độ 6,9%. Giá trị sản xuất đạt 180,3 tỷ đồng, tăng gần 40%. Các ngành nghề truyền thống như mộc dân dụng, may mặc, chế biến nông sản được phục hồi và phát triển. Dịch vụ – thương mại, du lịch tăng trưởng mạnh với tốc độ 8,5%/năm; giá trị sản xuất đạt hơn 354 tỷ đồng. Du lịch cộng đồng, sinh thái, tâm linh (đền Vạn – Cửa Rào) bắt đầu thu hút khách, tạo sinh kế mới cho người dân.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc luôn được người dân giữ gìn, phát huy. Ảnh: Đình Tuân

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,35% (giảm sâu so với đầu nhiệm kỳ), trên 1.200 lao động được tạo việc làm mới, hơn 350 người xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Các chương trình khuyến học, đào tạo nghề, phổ cập giáo dục được duy trì hiệu quả, 8/11 trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến rõ nét, với 80,76% bản làng đạt danh hiệu văn hóa, 90,8% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90%, 100% trạm y tế được đầu tư, nâng cấp. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là COVID-19, được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 12,5%.

Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá. Bộ phận "một cửa" hoạt động hiệu quả, tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hạn đạt trên 80%. 100% văn bản đi – đến được xử lý qua mạng; 92% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến.

Vượt khó vươn lên phát triển toàn diện

Bước sang nhiệm kỳ 2025–2030, trên nền tảng những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đặc biệt là sau khi kiên cường vượt qua trận lũ lịch sử tháng 7/2025 và nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ và nhân dân xã Tương Dương xác định rõ mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Tương Dương trở thành xã phát triển khá của khu vực miền Tây Nghệ An, có hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại.

Xã Tương Dương đặt mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực về ứng dụng khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và thương mại – dịch vụ; phát triển các loại hình dịch vụ gắn với gìn giữ và phát huy giá trị hệ sinh thái rừng, bản sắc văn hóa, lịch sử và truyền thống địa phương. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; người dân có cuộc sống ngày càng an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ xã đã đề ra 22 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu, nhằm tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp để tạo bước phát triển đột phá, toàn diện trong giai đoạn mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đình Tuân

3 khâu đột phá chiến lược được xác định rõ ràng và nhất quán xuyên suốt nhiệm kỳ, gồm:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, phương pháp và phong cách làm việc; xây dựng hình ảnh người cán bộ gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung ứng lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng đáp ứng nhu cầu phát triển và thị trường lao động.

Xã cũng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực và trong hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng chính quyền số, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trận mưa lũ đêm 22, rạng sáng 23/7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn xã. Ngay sau đó, lãnh đạo xã Tương Dương trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác khắc phục và hỗ trợ người dân. Ảnh: Đình Tuân

Một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên khắc phục hậu quả, phục hồi các công trình hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại do lũ lụt, đặc biệt ở các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường… Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân, cùng với đó là các phương tiện cơ giới để đẩy nhanh công tác dọn dẹp vệ sinh. Ảnh tư liệu: T.D

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Tương Dương đặt niềm tin vững chắc vào một giai đoạn phát triển mới.