Phan Hiển - Khánh Thi 'chơi lớn' trước ngày cưới

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số tại các cơ sở công nghiệp nông thôn sẽ giúp doanh nghiệp có được nền tảng vững chắc để tự tin phát triển trước những thời cơ và thách thức khi tham gia vào các Hiệp định tự do thương mại toàn cầu.

(Baonghean.vn) - Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tiếp tục làm việc; Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản 2 nước Việt Nam và Lào; Nghệ An giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc... là những nội dung chính trong ngày 6/12.

(Baonghean.vn) - Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt gan và phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy; phẫu thuật phục hồi liệt đám rối thần kinh cánh tay.

(Baonghean.vn) - Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ngành Giao thông Vận tải Nghệ An đã nỗ lực tạo nhiều dấu ấn quan trọng trong năm 2022; đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của địa phương.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Ngoại giao 2 nước Việt Nam - Lào đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

(Baonghean.vn) - Đối tượng Quang Văn Toàn (SN 1998), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn mang số lượng lớn ma túy từ Lào trên đường vận chuyển vào nội địa thì bị Phòng Cảnh sát ma túy (PC04), Công an Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang, thu giữ 8 bánh heroin.