Phấn khởi, thân tình buổi gặp mặt của tỉnh Nghệ An với Hội đồng hương tại Hà Nội

Buổi gặp mặt diễn ra sáng 11/1, tại Hà Nội, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Hoa; Hoàng Nghĩa Hiếu, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa cuộc gặp hàng năm giữa lãnh đạo tỉnh và Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; đồng thời trao đổi về một số hoạt động nổi bật của hội trong năm 2019.

Đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm 2019, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động như: Gặp mặt thế hệ trẻ người Nghệ An ở Hà Nội, tướng lĩnh, doanh nhân Nghệ An để tôn vinh, giáo dục truyền thống và giao lưu những người con Nghệ An ở Hà Nội; tôn vinh những người con quê hương Nghệ An thành đạt trên các lĩnh vực.

Hội tổ chức tặng Nghệ An 10.000 cuốn sách để trang bị tri thức cho thế hệ trẻ. Các doanh nghiệp trong Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An ở Hà Nội khẳng định: Với tấm lòng luôn hướng về quê hương Nghệ An, Hội thường xuyên có các đóng góp ý nghĩa nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thanh Lê

Về định hướng năm 2020, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục có trách nhiệm đóng góp trên nhiều lĩnh vực để góp phần xây dựng và phát triển Nghệ An theo những chương trình dài hạn.

Cụ thể, tổ chức trao vinh danh cho 58 cá nhân, 20 tập thể người Nghệ An đạt thành tích cao trong các lĩnh vực; tổ chức cuộc nói chuyện giữa tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An với thế hệ trẻ Nghệ An ở Hà Nội; tổ chức kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác với chủ đề "Người Nghệ An ở ngoài tỉnh với Bác Hồ kính yêu"; gặp mặt văn nghệ sỹ tiêu biểu, tướng lĩnh, cán bộ lão thành hoạt động tiền khởi nghĩa là người Nghệ An ở Hà Nội; tặng sách cho thế hệ trẻ Nghệ An....

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được gặp gỡ những người con Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng những người con quê hương Nghệ An được bổ nhiệm các vị trí công tác mới trong năm 2019. Ảnh Thanh Lê

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Theo đó, năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,08 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2019 chiếm 78,64%. Huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh so với các năm trước, ước đạt 76 ngàn tỷ đồng.

Thu ngân sách vượt dự toán, đạt 16.354 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, trong đó, thu nội địa 14.649 tỷ đồng, chiếm 89,8% cơ cấu thu.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tri ân các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: Thanh Lê

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 165 dự án có mức đầu tư trên 100 tỷ đồng/dự án, với tổng vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2019, tỉnh đã cấp mới 101 dự án, với tổng số vốn đăng ký 13.266 tỷ đồng; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14.652 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

“Có được những kết quả trên, vừa nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đồng thời có sự đóng góp rất quan trọng của những người con Nghệ An đang sinh sống, làm việc xa quê, nhất là ở Thủ đô Hà Nội, trong đó có các bác, anh, chị có mặt trong buổi gặp mặt này”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Lãnh đạo tỉnh xin gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đối với những tình cảm, sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bác, các anh, chị trong Hội đồng hương tại Thủ đô Hà Nội đã dành cho tỉnh trong suốt thời gian qua. Dù công tác, làm ăn, sinh sống ở xa quê, nhưng các thế hệ người Nghệ An vẫn luôn hướng về quê hương.

“Sự thành công, thành danh của người Nghệ An ở Thủ đô cũng như nhiều nơi khác luôn là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần, là tài sản quý giá và nguồn sức mạnh to lớn của tỉnh. Những đóng góp, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các bác, các anh, chị trong Hội đồng hương đã giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tự tin vững bước trên chặng đường đã qua và trong thời gian sắp tới”- Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng bày tỏ.

Đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng thông báo đến Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt.

“Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, rất cần sự quan tâm hơn nữa của những người con xứ Nghệ xa quê trong đó có các bác, các anh, chị đồng hương tại Hà Nội”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi thân mật với các đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong việc giúp tỉnh hoạch định chính sách phát triển dài hạn; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

Hội tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ sinh viên, thanh niên Nghệ An khởi nghiệp, lập nghiệp. Quan tâm dìu dắt, quy tụ các thế hệ để tạo nên cộng đồng người Nghệ An tại Thủ đô Hà Nội đoàn kết, gắn bó và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm hỏi đồng hương Nghệ An Hà Nội. Ảnh: Thanh Lê

Bằng uy tín và các mối quan hệ của mình, các hội viên của Hội làm cầu nối giới thiệu, kết nối với các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ để giúp tỉnh học tập những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả phát triển; tư vấn, giúp tỉnh tiếp cận, thu hút được một số doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đến làm ăn tại tỉnh; đồng thời sắp xếp thời gian tham dự, đồng hành, giúp tỉnh trong việc tuyên truyền, kêu gọi phối hợp, tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2020.

Các đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phấn khởi trong buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Lê

"Về phía tỉnh, chúng tôi sẽ nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc góp ý của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các bác, các anh, chị trong hội đồng hương để xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu mạnh, trở thành trung tâm kinh tế khu vực Bắc Trung bộ", đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ: "Quê nhà luôn tự hào và mong đợi những tin vui mới của những người con quê hương trên mọi miền đất nước, trong đó có thủ đô Hà Nội"