Phần lớn các ca bệnh Covid-19 ở Nghệ An không có triệu chứng

Ngày 7/2, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận con số kỷ lục. Tuy nhiên, phần lớn những ca bệnh này đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

“Cụ thể, như trong ngày 6/2, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận đến 958 ca nhiễm Covid-19, nhưng chỉ có 34 ca phải điều trị ở tầng 2 trong tháp 3 tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 và 19 ca điều trị ở tầng 3. Số còn lại là các ca không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ được điều trị ở tầng 1, tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc các khu thu dung của các địa phương”, ông Lê nói và cho hay, tầng 2 trong tháp 3 tầng dành cho những bệnh nhân có triệu chứng vừa, những người cao tuổi, những người có bệnh nền, có yếu tố nguy cơ. Còn tầng 3 dành cho các bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn.

Một bệnh nhân có triệu chứng ở Nghệ An được các bác sỹ thăm khám. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sở dĩ những ngày qua số ca bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến là do các nhà máy, doanh nghiệp, trường học tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động, học sinh trước khi trở lại làm việc dịp đầu năm mới. “Nghệ An là một trong những tỉnh có số lao động ở xa về quê đón Tết rất lớn, vì thế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết rất cao. Việc số ca nhiễm tăng như thế này cũng đã được cơ quan y tế lường trước”, ông Trang nói và cho hay, trong những ngày qua, hơn 50% số ca nhiễm ghi nhận trên địa bàn không có triệu chứng.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An ghi nhận hơn 17.500 ca nhiễm Covid-19, có 46 bệnh nhân đã tử vong, chiếm tỷ lệ 0,26% tổng số ca nhiễm, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Trong vòng 1 tháng qua, từ ngày 7/1 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm Covid-19, nhưng chỉ có 10 bệnh nhân tử vong.