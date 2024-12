Thể thao Phận 'người thừa' của 2 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An Ngay trước thềm mùa giải 2024/2025, SLNA đã quyết định cho Công an Hà Nội và Hải Phòng lần lượt mượn thủ môn Chu Văn Tấn và tiền vệ Ngô Văn Bắc.

Tính đến thời điểm này, cả Chu Văn Tấn và Ngô Văn Bắc đều chưa được ra sân thi đấu một phút nào trong màu áo đội bóng mới. Trong khi Chu Văn Tấn chỉ là phương án dự phòng cho Filip Nguyễn và Đỗ Sỹ Huy, thì Ngô Văn Bắc cũng phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở sân Lạch Tray vì không cạnh tranh được vị trí với các đồng đội.

Thủ môn Chu Văn Tấn. Ảnh tư liệu Chung Lê

Lúc này, tại Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang sở hữu khá nhiều tiền vệ chất lượng và giàu kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh bộ đôi ngoại binh Bicou Bissainthe - Zé Paulo, còn có Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam và Lê Tiến Anh. Thật khó để Ngô Văn Bắc được vị chiến lược gia họ Chu trọng dụng.

Khác với Ngô Văn Bắc, việc Chu Văn Tấn được Công an Hà Nội mượn chỉ mang mục đích "lách luật". Theo quy định của VPF, mỗi đội bóng tại V.League phải đăng ký ít nhất 3 cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam trong độ tuổi từ 16 - 22. Chính vì vậy, cơ hội ra sân thi đấu cho Công an Hà Nội của Chu Văn Tấn là hết sức mong manh.

Tiền vệ Ngô Văn Bắc (áo trắng). Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Dẫu sao, việc được đầu quân cho Công an Hà Nội và Hải Phòng cũng giúp Chu Văn Tấn và Ngô Văn Bắc có được khoản thu nhập tương đối cao và ổn định, ít nhất là so với ở Sông Lam Nghệ An, nơi họ đang nằm ngoài kế hoạch của đội bóng. Ngoài ra, cả hai còn tích lũy được không ít kinh nghiệm sau quãng thời gian đi "tu nghiệp".

Hy vọng rằng, trong tương lai gần, Chu Văn Tấn và Ngô Văn Bắc sẽ trưởng thành vượt bậc khi trở về sân Vinh. Đừng quên rằng, trong quá khứ, rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của Sông Lam Nghệ An từng thi đấu cho đội bóng khác theo hình thức cho mượn. Điển hình là bộ đôi Phan Văn Đức - Phạm Xuân Mạnh, từng khoác áo Công an Nhân dân ở mùa giải 2015.