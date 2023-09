Phan Như Thảo lên tiếng sau phiên tòa giữa chồng đại gia và vợ cũ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Phan Như Thảo - vợ đại gia Đức An - lên tiếng về phiên xét xử sơ thẩm vụ án 'Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa chồng cô và siêu mẫu Ngọc Thúy.

Ngày 18/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy).

Cụ thể, sau ly hôn đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp khối tài sản lên đến hơn 276 tỷ đồng. Vụ kiện kéo dài hơn 13 năm chưa có kết quả.

Chiều cùng ngày, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo viết: "Sáng nay, lần đầu vào tòa án, tôi ngồi nghe một vụ xét xử. Tôi nhận ra nhiều người nghĩ tôi ép chồng đi kiện để đem tiền về". Người đẹp cho biết đây là lý do khiến cô vấp phải ý kiến trái chiều trong nhiều năm.

Phan Như Thảo khẳng định: "Tôi không có quyền lợi, không được nhận hay lấy bất cứ gì từ vụ kiện kéo dài 13 năm. Tôi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng".

Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An.

Tại phiên tòa ngày 18/9, đại diện của đại gia Đức An cho biết ông đã có đơn thay đổi, bổ sung, rút một phần yêu cầu khởi kiện.

Theo đó, ông Đức An đề nghị tòa công nhận các tài sản riêng và sự tự nguyện giao quyền sở hữu tài sản cho hai con của ông và siêu mẫu Ngọc Thúy theo phán quyết Tòa án cấp cao California, quận Santa Clara, Mỹ, ngày 7/12/2011. Ông Đức An cũng xin rút một phần yêu cầu buộc bà Ngọc Thúy trả số tiền 500 nghìn USD mua cổ phiếu của dự án Bank New Venture.

Phía siêu mẫu Ngọc Thúy cũng có đơn phản tố. Theo nữ siêu mẫu, trong quá trình hôn nhân, cả 2 đã tạo lập được khối tài sản chung nên bà Ngọc Thúy yêu cầu được chia đôi số tài sản mà ông Đức An đang khởi kiện. Cô yêu cầu được nhận toàn bộ tài sản là các căn biệt thự, căn hộ tại Phan Thiết và TP.HCM cùng 99% cổ phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Địa ốc Trang trí Nội thất Bình Minh và 31% cổ phần trong Công ty cổ phần Cảng Sao Mai và bà sẽ trả lại ½ giá trị tài sản, tạm tính là hơn 39 tỷ đồng.

Phan Như Thảo là người đẹp có tiếng trong showbiz Việt. Năm 2015, cô bất ngờ rút khỏi làng giải trí, lên xe hoa với ông xã Đức An - một doanh nhân Việt kiều Mỹ. Sau đó, Phan Như Thảo sống viên mãn bên chồng hơn 26 tuổi, ở biệt thự tiền tỷ ven biển.

Trước đó, năm 2006, ông Nguyễn Đức An từng kết hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy tại Mỹ và có 2 con chung. Tháng 3/2008, cặp đôi ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ.