Phan Như Thảo: Sẽ trả lại toàn bộ bất động sản nếu ly hôn Cựu người mẫu khẳng định chỉ "giữ giùm" tài sản cho chồng, đại gia Đức An, và tự tin vào khả năng kinh doanh để lo cho gia đình ngay cả khi chồng gặp khó khăn.

Cựu người mẫu Phan Như Thảo khẳng định cô không xem những món quà giá trị như bất động sản mà chồng, đại gia Đức An, tặng là tài sản cá nhân. Cô cho biết sẵn sàng trả lại toàn bộ nếu cuộc hôn nhân của họ đi đến hồi kết, đồng thời thể hiện sự tự tin vào khả năng tự chủ kinh tế của bản thân.

Quan điểm rạch ròi về tài sản

Trong một chia sẻ gần đây, Phan Như Thảo cho biết cô luôn có quan điểm rõ ràng về tài sản trong hôn nhân. "Tôi đã từng nghĩ nếu tới thời điểm vợ chồng không thể sống cùng nhau, hay một trong hai có người mới, tôi sẽ trả lại 'quà' cho chồng," cô nói. Với cô, việc được chồng tặng hay cho đứng tên các bất động sản giá trị chỉ mang ý nghĩa "giữ giùm", và cô không có ý định tranh giành nếu hai người không còn chung sống.

Phan Như Thảo khẳng định sẽ trả lại những bất động sản được đại gia Đức An tặng nếu ly hôn.

Quan điểm này xuất phát từ sự tự lập và khả năng kiếm tiền của chính cô. Cựu người mẫu không muốn phụ thuộc vào tài sản của chồng và luôn nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng.

Hành trình kinh doanh và sự đồng hành của chồng

Thay vì an phận với cuộc sống sung túc, Phan Như Thảo đã quyết định dấn thân vào thương trường. Cô cho biết chính đại gia Đức An là người đã dạy cô nhiều về cách sử dụng tiền và quản lý tài chính. "Muốn làm gì thì hãy dùng tiền của mình để biết tiếc," là câu nói của chồng mà cô luôn ghi nhớ.

Chồng đại gia nói vợ liều lĩnh, lì khi Phan Như Thảo chi tiền tỷ lấn sân kinh doanh.

Dù ban đầu có những ngăn cản vì lo vợ vất vả, ông xã vẫn trở thành người hỗ trợ đắc lực, thậm chí làm kế toán cho cô trong những ngày đầu khởi nghiệp. Đại gia Đức An nhận xét vợ là người "can đảm" và "lì", bởi một khi đã quyết tâm thì sẽ làm bằng được.

Phan Như Thảo thừa nhận có những mâu thuẫn trong quan điểm của hai vợ chồng. Chồng cô muốn vợ có giá trị riêng, không ỷ lại vào đàn ông, nhưng khi cô quá tập trung vào công việc thì anh lại phàn nàn. Tuy nhiên, cô cho rằng đây là điều dễ hiểu và cả hai luôn thẳng thắn trao đổi để tìm được sự cân bằng.

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình

Để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, Phan Như Thảo và chồng đã có một "thỏa thuận" kéo dài 5 năm. Trong thời gian này, cô sẽ tập trung hết mình cho kinh doanh, còn đại gia Đức An sẽ là người quán xuyến chính việc chăm sóc gia đình và con gái Bồ Câu. Cô hiểu rằng trách nhiệm của người phụ nữ là gia đình, nhưng cũng cần tạo ra giá trị riêng cho bản thân.

Cựu người mẫu luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

"Tôi hạnh phúc khi lo được cho người thân của mình, cảm thấy bản thân tự tin vì mình tạo ra giá trị được chồng con, xã hội công nhận," cô chia sẻ. Những lúc chồng "nhắc nhở" nhẹ nhàng về thời gian dành cho gia đình, cô sẽ tự điều chỉnh công việc để có nhiều khoảnh khắc bên chồng con hơn.

Mục tiêu 100 tỷ và kế hoạch tương lai

Phan Như Thảo từng đặt mục tiêu kiếm đủ 100 tỷ đồng trước tuổi 35 để nghỉ hưu, và cô cho biết con số này vẫn chưa thành hiện thực. "Mọi người thấy tôi có nhiều bất động sản hay tiền nhiều thì đó toàn là của chồng. 100 tỷ tôi nói là số tiền mà bản thân tự kiếm ra," cô thẳng thắn. Cô cũng khẳng định, dù chưa kiếm được số tiền lớn đó, cô vẫn tự tin có thể lo cho chồng nếu anh không may gặp khó khăn về tài chính.

Phan Như Thảo tuyên bố chỉ "giữ dùm" tài sản cho chồng dù được đại gia Đức An tặng.

Về kế hoạch tương lai, hai vợ chồng dự định sẽ cho con gái đi du học ở Úc hoặc Anh khi bé lên cấp 2. Sau đó, họ sẽ tìm một hòn đảo nhỏ ở châu Âu, mở một tiệm cà phê hoặc bán bánh ngọt để hưởng thụ tuổi già. Về một đám cưới chính thức, Phan Như Thảo cho biết cô không quá đặt nặng vấn đề này vì cả hai đã là vợ chồng hợp pháp và đang sống hạnh phúc.