Thể thao Phân tích 3 vòng đấu của SLNA: Điểm sáng và những điều cần khắc phục V.League 2025/26 mới chỉ đi qua 3 vòng đấu, nhưng Sông Lam Nghệ An đã mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc trái ngược. Một chiến thắng, hai thất bại, đó là kết quả chưa thật sự như mong đợi, song vẫn ẩn chứa những tín hiệu lạc quan, xen lẫn những vấn đề cần sớm khắc phục.

Những điểm sáng trong lối chơi và tinh thần

Người hâm mộ có thể nhìn thấy rõ sự thay đổi tích cực trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đã bớt rời rạc, thiếu gắn kết như trước, thay vào đó là những pha phối hợp có đường nét, đặc biệt ở khu vực trung lộ. Sự kỷ luật và tính tổ chức được nâng cao giúp đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn, ngay cả khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Màn ăn mừng của tiền đạo Moore sau khi ghi bàn giúp SLNA giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Chung Lê

Trận thắng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 2 là minh chứng rõ nét. SLNA không chỉ thi đấu sòng phẳng mà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Kết quả này mang lại cú hích tinh thần cho toàn đội, khẳng định rằng dù gặp khó khăn về lực lượng, họ vẫn là đối thủ đáng gờm ở V.League.

Điểm cộng lớn khác chính là tinh thần thi đấu máu lửa của SLNA. Đây là “đặc sản” của bóng đá xứ Nghệ. Các cầu thủ trẻ như Trần Nam Hải, Hồ Văn Cường hay Ngô Văn Lương đã trưởng thành, mang đến sức sống mới và sự tự tin cho lối chơi của đội. Họ chính là niềm hy vọng lâu dài cho SLNA.

Những hạn chế cần khắc phục

Tuy nhiên, những nốt trầm cũng không ít. Trận thua trước Hải Phòng ở vòng 3 cho thấy sự hạn chế trong khả năng điều chỉnh chiến thuật. SLNA trung thành với sơ đồ 4-1-4-1 rồi sang hiệp hai chuyển sang 4-4-2, bất kể đối thủ là ai. Sự thiếu linh hoạt này khiến lối chơi dễ bị bắt bài. HLV Chu Đình Nghiêm đã tận dụng triệt để điều đó để giúp Hải Phòng giành chiến thắng.

Trong bóng đá, sự thích nghi luôn là yếu tố sống còn. Nếu cứ duy trì một công thức quen thuộc, SLNA sẽ sớm rơi vào thế bị động. Quãng nghỉ 20 ngày là thời điểm quý giá để ban huấn luyện tìm kiếm sự đa dạng hơn trong chiến thuật. Việc khai thác khả năng chuyền bóng của Khắc Ngọc, kết hợp với những pha chạy chỗ thông minh của Olaha và đồng đội, hay các miếng đánh biên biến hóa sẽ giúp hàng công trở nên khó lường hơn.

Tiền vệ Enrique trong hàng tiền vệ của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Một yếu tố quan trọng khác là sử dụng hiệu quả các ngoại binh. Enrique không phải mẫu tiền vệ phòng ngự điển hình, nhưng kỹ thuật và sức mạnh của anh hoàn toàn có thể phát huy ở vai trò khác. Trung vệ Garcia Justin Julian cũng sẽ trở lại sau án treo giò ở vòng 4, mang đến sự chắc chắn đáng kể cho hàng thủ. Nếu biết kết hợp khéo léo giữa ngoại binh và dàn cầu thủ nội, SLNA hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới.

Hai thất bại trong ba trận đầu mùa chưa phải thảm họa, nhưng đó là lời cảnh tỉnh. Con đường phía trước vẫn còn dài, và để bước đi vững vàng, SLNA cần sự điều chỉnh mạnh dạn hơn. Người hâm mộ đang chờ đợi một đội bóng biết cách giành chiến thắng khi cần thiết.