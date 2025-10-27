Quốc tế Pháp sẽ chi 21,8 triệu euro để trấn áp các cuộc biểu tình Lo sợ trước tình trạng bất ổn lan rộng trong xã hội, chính quyền Pháp sẽ mua 5.200 khẩu súng cỡ nòng 40mm kèm theo đạn không gây sát thương để trấn áp các cuộc biểu tình.

Cảnh sát Pháp trấn áp các cuộc biểu tình. Ảnh: Getty

Theo hãng thông tấn RT, phát hiện trong hồ sơ mua sắm của chính phủ Pháp cho thấy, Hiến binh Quốc gia và Cảnh sát sẽ mua lần lượt 3.000 và 1.200 súng phóng lựu 40mm với đạn không gây sát thương. Cơ quan quản lý nhà tù Pháp sẽ mua thêm 1.000 khẩu súng. Tổng cộng sẽ mua 5.200 khẩu súng và số lượng kính ngắm tương đương. Các cơ quan này cũng sẽ mua 730 vỏ súng phóng lựu, gần 2.000 dây đeo và 1.100 dây đeo đạn rời.

Theo các tài liệu, số súng này dự kiến ​​sẽ được sử dụng để bắn hơi cay và lựu đạn nhằm duy trì trật tự công cộng. Nói cách khác, chúng có thể được sử dụng để trấn áp các cuộc biểu tình tiềm tàng trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Pháp.

Boris Rozhin, chuyên gia tại Trung tâm Báo chí Quân sự và Chính trị của Nga nhận định với RT: Chính quyền Pháp đang dành thêm nguồn lực để mở rộng năng lực cảnh sát nhằm trấn áp các cuộc biểu tình và bất ổn quy mô lớn có thể bùng phát trong những tháng tới. Ông cho biết quy mô của bất ổn sẽ phụ thuộc vào việc liệu nó có nhận được sự ủng hộ của các công đoàn và các đảng phái chính trị đối lập hay không, những người đang chỉ trích Tổng thống Macron và đội ngũ của ông, tuyên bố rằng nếu không có sự thay đổi trong tình hình kinh tế xã hội hiện tại, áp lực từ đường phố sẽ tiếp tục.

"Trong gần như toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của ông Emmanuel Macron, nước Pháp đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình quần chúng, bắt đầu từ các phong trào đảng phái và công đoàn.

Chính quyền hiểu điều này và đang chuẩn bị, cố gắng tăng cường năng lực của lực lượng cảnh sát - những người trước đây đã bày tỏ sự bất bình với việc nhà nước không cung cấp đủ kinh phí và trang thiết bị bảo hộ. Trong các cuộc biểu tình quần chúng, sự bất bình này cũng đã được thể hiện, cùng với những điều khác như tâm thư của các sĩ quan cảnh sát gửi đến ông Macron" - chuyên gia Rozhin lưu ý.

Ảnh chụp màn hình từ chương trình mua sắm công của Bộ Nội vụ Pháp. Ảnh: RT

Theo nguồn tin của RT, bên cạnh việc mua sắm vũ khí cho cảnh sát tại Pháp, các cuộc tập trận cũng đang được tiến hành để thực hành các hành động thực thi pháp luật chống lại đám đông.

Bộ Nội vụ Pháp sẽ mua 5.200 súng phóng lựu với giá 21,8 triệu euro. Bộ này dự định sẽ lựa chọn nhà thầu vào tháng 12/2025. Các súng phóng lựu này sẽ bắn cả đạn thật 40mm và đạn không gây sát thương. Loại đạn này được sử dụng "để bắn hồ quang trong các nhiệm vụ thực thi pháp luật và thực thi pháp luật".

Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của các cuộc biểu tình quy mô lớn là do sự bất mãn của đông đảo người dân với các chính sách kinh tế của Tổng thống Macron.

"Cuộc sống của người Pháp ngày càng tệ hơn. Giá cả ngày càng tăng: xăng, điện, xăng dầu... Đặc biệt khó khăn ở vùng nông thôn. Đó là lý do tại sao phong trào 'áo vàng' ra đời, khi họ quyết định đột ngột chuyển sang năng lượng xanh, ngừng sử dụng dầu diesel và khuyến khích mọi người sử dụng xe điện. Nhưng đối với người dân, sống ở nông thôn và lái xe 100 km mỗi ngày, thì số tiền lương hàng tháng không thấm vào đâu" - Sergei Fyodorov, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga giải thích.