Pháp triển khai ‘chiến dịch lớn’ để tái lập trật tự ở New Caledonia bằng ‘bất cứ giá nào’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo RT, Pháp đã phát động một “chiến dịch lớn” tại vùng lãnh thổ hải ngoại ở Thái Bình Dương New Caledonia, nơi đang xảy ra bạo loạn, nhằm giành lại tuyến đường huyết mạch nối sân bay với thủ phủ Noumea của khu vực.

Xe bọc thép của cảnh sát ở Paita thuộc lãnh thổ New Caledonia trên Thái Bình Dương của Pháp vào ngày 19/5. Ảnh: AFP

Quần đảo nằm về phía Đông Australia đã bị cuốn vào tình trạng bất ổn và đụng độ khơi mào bởi cuộc cải cách bầu cử gây tranh cãi do Paris thúc đẩy.

Theo các nhà chức trách của Pháp, hơn 600 hiến binh, trong đó có khoảng 100 sĩ quan từ đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ của Paris, đã được điều động để giành lại quyền kiểm soát Tuyến đường Territoriale 1 dài 60 km và dọn sạch các rào chắn do người biểu tình dựng lên.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmain đã viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) vào hôm 19/5 rằng chiến dịch này đã “thành công” với hơn 76 rào chắn đã được dỡ bỏ. Ông nói thêm rằng hơn 200 người đã bị bắt. Tuy nhiên, đường cao tốc vẫn bị đóng cửa do việc dọn dẹp các mảnh vỡ có thể mất vài ngày.

Bạo loạn nổ ra tại New Caledonia vào ngày 13/5 và đến nay đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Các nhà hoạt động Kanak bản địa đang phản đối nội dung cải cách hiến pháp, theo đó cho phép những người đến New Caledonia sau năm 1998 được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương. Các nhà hoạt động này tin rằng sự thay đổi như vậy sẽ làm giảm quyền lực của người dân bản địa, có lợi cho những người Pháp định cư. Các cuộc biểu tình ôn hòa nhanh chóng biến thành bạo lực và cướp bóc, điều mà các quan chức địa phương đã so sánh với cuộc nổi dậy vũ trang ủng hộ độc lập vào những năm 1980.

Cao ủy Pháp tại New Caledonia, Louis Le Franc, cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 19/5: “Trật tự của nền Cộng hòa sẽ được tái lập lại bằng bất cứ giá nào”.

Ông cảnh báo rằng những kẻ bạo loạn “sẽ đứng trước nguy cơ xấu nhất” nếu họ không lùi bước.

Trở thành thuộc địa vào thế kỷ 19, New Caledonia là nơi sinh sống của 270.000 người, trong đó người Kanak chiếm khoảng 40%. Mặc dù phần lớn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Pháp - một trong số ít vùng lãnh thổ như vậy trong thời kỳ hậu thuộc địa - quần đảo này đã được trao nhiều quyền tự trị hơn vào năm 1998 khi quyền bầu cử được giới hạn ở nhóm những người dân địa phương sống ở đó trước năm 1998.

Người đứng đầu 4 vùng lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp – La Reunion ở Ấn Độ Dương, Guadeloupe và Martinique ở Caribe, và Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ, đã thúc giục Chính phủ Pháp hủy bỏ cải cách nói trên, lập luận rằng “chỉ có phản ứng chính trị mới có thể ngăn chặn bạo lực gia tăng và ngăn chặn một cuộc nội chiến”.

New Caledonia đã từ chối độc lập khỏi Pháp trong các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào các năm 2018, 2020 và 2021. Cuộc bỏ phiếu gần đây nhất đã bị hủy bởi lượng người tham dự thấp cùng lời kêu gọi tẩy chay từ các nhà hoạt động Kanak, những người muốn cuộc trưng cầu ý dân bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.