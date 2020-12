Phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chuỗi hoạt động “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” được Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức nhằm góp phần thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông; đồng thời mong muốn mọi công dân hãy tham gia giao thông có trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho bản thân và cho xã hội.

(Baonghean.vn) - Tại buổi tổng kết và trao giải cuộc thi "Ý tưởng, sáng kiến đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong đoàn viên, thanh thiếu niên” lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh, Hội đồng chấm thi đã trao giải Nhất cho nhóm tác giả và giải Nhất tập thể cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An.