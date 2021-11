Phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Sáng 3/11, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - cơ quan Thường trực Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, Ban điều phối Dự án phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông Phòng, chống đuối nước trẻ em và công bố triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến với điểm cầu từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và 21 huyện, thành, thị. Cùng dự có đồng chí Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều ở trẻ em. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm trung bình cả nước có tới hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước và chiếm tỷ lệ cao nhất (trên 50%) trong tổng các vụ tử vong do tai nạn thương tích.

Tại tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước đã được tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: MH

Tuy nhiên, tình trạng đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Từ năm 2019 đến ngày 31/10/2021, toàn tỉnh có 150 vụ trẻ em bị đuối nước, 164 trẻ em tử vong do đuối nước.

Trong đó, nguyên nhân cơ bản là do nhận thức của một số bộ phận gia đình, cộng đồng, xã hội về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương còn nhiều hạn chế, thiếu hành động cụ thể, môi trường sống cho trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng là do nhiều trẻ em chưa được học bơi và thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Hội nghị được triển khai với hình thức trực tuyến. Ảnh: MH

Để tiếp tục tăng cường thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, phát biểu tại buổi lễ phát động, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, hoạt động thiết thực hiệu quả để phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông với nhiều hình thức nhằm tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho người dân và trẻ em. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng cường tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra và cải tạo các điểm, các nơi có nguy cơ gây đuối nước để có biện pháp khắc phục kịp thời phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tại lễ phát động, đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai ngày phòng chống đuối nước trẻ em và cũng là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 1248/QĐTTg về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chinh phủ. Vì thế, thông qua lễ phát động này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kêu gọi các địa phương cần xem việc chống đuối nước cho trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Ngoài ra, mỗi gia đình đều có thể góp phần thiết thực để phòng, chống đuối nước bằng cách giám sát trẻ an toàn, dạy trẻ biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tạo môi trường an toàn cho trẻ em tránh xa nguồn nước.

Ngay sau lễ phát động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá bước đầu và triển khai tiếp tục thực hiện Chỉ thị, đề án, chương trình của tỉnh về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị sẽ làm rõ hơn những kết quả bước đầu triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian qua và xác định những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề ra những nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện tốt công tác trẻ em trong thời gian tới.

Mô hình dạy bơi cho học sinh tại huyện Đô Lương. Ảnh: Đức Anh



Năm nay, tỉnh Nghệ An được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn là 1/12 tỉnh thực hiện dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2020 – 2021. Đây là dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức vận động chính sách toàn cầu Hoa Kỳ hỗ trợ. Trong năm 2021, dự án được triển khai, thực hiện tại 05 xã thuộc 02 huyện Diễn Châu và Yên Thành với các hoạt động cụ thể như: hoạt động truyền thông, tập huấn và tiến hành dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi trên địa bàn triển khai dự án; xây dựng 01 bể bơi tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành và một số nội dung hoạt động có liên quan.