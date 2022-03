Phát động chương trình 'Tháng Ba biên giới' 2022

Dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó trưởng Ban Đối ngoại và kiều bào, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đơn vị đồng hành.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng Nghệ An và đại diện lãnh đạo địa phương.

Về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Chò Lò Ca Ma - Phó Bí thư Huyện ủy Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; Xồng Hạ Chìa Chư - Bí thư Huyện đoàn Noọng Hét; Dê Hạ - Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 221; Kiểm Phon -Trưởng đồn Công an 31 nước CHDCND Lào.