Phát động Cuộc thi Ảnh ‘Du lịch Nghệ An - Góc nhìn mới, trải nghiệm mới’

(Baonghean.vn) - Sở Du lịch Nghệ An vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát động Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 với chủ đề “Du lịch Nghệ An - Góc nhìn mới, trải nghiệm mới”.