Phát động cuộc thi ảnh 'Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn'

Tham dự lễ phát động có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn.



Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ: "Mục đích của cuộc thi nhằm đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và của xã hội đối với giai cấp nông dân. Đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của giai cấp nông dân Nghệ An đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại cuộc phát động. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, nội dung chủ đề cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn” gồm: Phản ánh toàn diện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”; những công trình, thành quả xây dựng do các cấp hội phát động, chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện.