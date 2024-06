Xây dựng Đảng Phát động cuộc thi 'Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2024' Cuộc thi nhằm tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu Nghệ An và sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.

Cuộc thi tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2024 (Techfest Nghệ An Open 2024) do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tại cuộc thi năm 2023. Ảnh tư liệu

Cuộc thi Techfest Nghệ An open 2024 với chủ đề “Hành trình 8 năm Techfest Nghệ An - Liên kết phát triển” là chương trình tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu Nghệ An và sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An, từ đó kết nối và hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Techfest Nghệ An open 2024 hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương gắn với phát triển thế mạnh và khai thác tài nguyên bản địa, các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương nhằm tạo ra các chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực về tài chính, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp sáng tạo, nhằm tạo sự đột phá góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An.

Hướng dẫn đăng ký cuộc thi Techfest Nghệ An open 2024:

1. Thể lệ và biểu mẫu hồ sơ dự thi đăng tải tại trang chủ cuộc thi Techfest Nghệ An open 2024: http://ngheandost.gov.vn

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2024. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự thi được nộp trực tiếp/trực tuyến theo địa chỉ sau:

- Nộp trực tuyến theo Link hoặc quét mã QR để điền thông tin https://s.net.vn/Techfestnghean2024

Hoặc nộp hồ sơ dự thi về địa chỉ email của BTC: hoanait@gmail.com

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An, số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An. Thời gian tính theo dấu bưu điện.

Hồ sơ hợp lệ: Là hồ sơ điền đầy đủ thông tin theo mẫu bằng tiếng Việt.

Đối với các hồ sơ không cung cấp đủ thông tin, hồ sơ không được xem là hợp lệ và không được tham gia dự thi.

3. Các mốc thời gian:

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/9/2024.

- Vòng sơ tuyển: 15/9 - 25/9/2024.

- Đào tạo cho các Startup: 05/10 - 15/10/2024.

- Chung kết và trao giải thưởng: Dự kiến 25/10/2024.

- Hoạt động hỗ trợ, ươm tạo sau cuộc thi và kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư: Tháng 11/2024 - 12/2024

4. Cơ cấu giải và tiền thưởng:

01 giải Nhất, tiền thưởng 40 triệu đồng.

02 giải nhì, tiền thưởng 32 triệu đồng

03 giải Ba, tiền thưởng 24 triệu đồng

04 giải Khuyến khích, tiền thưởng 8 triệu đồng

Các dự án đạt giải được vào thẳng vòng thẩm định của các Quỹ Đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời được nhận quà từ các nhà tài trợ và các chính sách ưu đãi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo của tỉnh Nghệ An.

Thông tin hỗ trợ xin liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hòa, Số điện thoại: 0977.550.600; Email: Hoanait@gmail.com.