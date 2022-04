Phát động cuộc thi trên Internet tìm hiểu về Bác Hồ

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu lễ phát động. Ảnh: Quang Minh

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân; chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu (20/4/1930 - 20/4/2022), kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Qua cuộc thi để tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Từ đó tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quỳnh Lưu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh (từ lớp 6 đến lớp 12, học sinh trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An) và Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Quang Minh

Nội dung thi tập trung vào việc tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những bài nói, bài viết, những lời dạy của Bác Hồ dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân Nghệ An; những tình cảm của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đối với Bác Hồ; những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, Nhân dân Nghệ An sau hơn 50 năm thực hiện lời dạy trong Di chúc của Bác Hồ và kết quả phong trào học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.



Ban tổ chức cuộc thi thiết kế 2 bộ câu hỏi chia thành 2 bảng: Bảng A là bộ câu hỏi dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; bảng B là bộ câu hỏi dành cho học sinh (từ lớp 6 đến lớp 12, học sinh trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An).

Đông đảo học sinh tham dự lễ phát động. Ảnh: Quang Minh Hình thức thi bằng cách trắc nghiệm trên internet. Thí sinh đăng ký tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang website: www .http://quynhluu.net . Người dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…) có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong mỗi cuộc thi là 14 câu liên quan đến lĩnh vực thi và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng. Một lần thi/01 lượt người dự thi kéo dài tối đa 30 phút. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần trong đợt thi nhưng chỉ được công nhận 1 lần với kết quả thành tích tốt nhất. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác theo thông tin hướng dẫn của website.



Thời gian cuộc thi tổ chức thành 3 đợt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày diễn ra trong vòng 30 ngày: Đợt 1, bắt đầu sau Lễ phát động cuộc thi từ ngày 16/4/2022 đến 9h00 ngày 25/4/2022; đợt 2, từ 9h00 ngày 26/4/2022 đến 9h00 ngày 5/5/2022; đợt 3, từ 9h00 ngày 6/5/2022 đến 9h00 ngày 15/5/2022. Kết quả thi từng đợt sẽ được công bố trên trang website (dành riêng cho Cuộc thi) www.http://quynhluu.net và các phương tiện thông tin đại chúng. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức tổng kết, trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải của 3 đợt vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022).



Tại lễ phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn huyện cần tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng về cuộc thi; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, đơn vị đều triển khai thực hiện Cuộc thi. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).