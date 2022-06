Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 'Tổ quốc bên bờ sóng' năm 2022

Tin mới

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh và phòng thủ dân sự Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời đi kiểm tra một số địa điểm bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (Baonghean.vn) - Sáng 28/6, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14/7/2022.

2 cô gái xứ Nghệ tự tin đưa sản phẩm Organic chinh phục ‘cá mập’ (Baonghean.vn) - Sản phẩm mà 2 nữ doanh nhân trẻ này mang tới là sữa hạt D2 với mong muốn kêu gọi 3 tỷ đồng đổi lấy 10% cổ phần từ các “cá mập”.

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng hơn 10% (Baonghean.vn) - Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 của Nghệ An tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như linh kiện điện tử, phân bón, thức ăn gia súc,... giảm do gặp khó khăn về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương,..

Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người dân (Baonghean.vn) - Khi đang là cán bộ địa chính thuộc UBND xã Lạc Sơn (Đô Lương), Nguyễn Duy Dũng đã lợi dụng việc một số hộ dân có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hứa hẹn sẽ làm giúp để chiếm đoạt tài sản.

Người dân không chủ quan với sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản (Baonghean.vn) - Trong thời gian tới, các bệnh mùa Hè như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản... trên địa bàn có nguy cơ tiếp tục gia tăng. Các địa phương, cấp, ngành và mọi người dân cần chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống.

Trời nắng nóng đỉnh điểm, bỏ ngay những vật này ra khỏi xe kẻo có ngày gây họa Bật lửa ga, chai nước, đồ uống có ga, mỹ phẩm,... rất hay được các chủ xe để trong ô tô của mình. Tuy nhiên, đây lại là những vật dụng có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ khi gặp thời tiết nắng nóng.

Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án (Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6. Tham dự có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Vì sao Việt Nam cần chuyển đổi số? (Baonghean.vn) - Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có cho Việt Nam. Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tham nhũng.

V.League 2022: Cuộc đua tứ mã? (Baonghean.vn) - Màn khởi động trước khi vòng 5 V.League 1-2022 diễn ra gồm các giải tứ hùng ở Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình…, trận đấu bù vòng 3 giữa Nam Định và Hà Nội FC, Câu lạc bộ Viettel tham gia vòng bảng AFC Cup… đang cho thấy sự nghiêm túc, cầu thị nhằm kiểm tra lực lượng, thử nghiệm sơ đồ chiến thuật của câu lạc bộ bóng đá để sẵn sàng cho cuộc đua đường dài phía trước.

Ông Medvedev phân tích đâu là nguyên nhân có thể dẫn đến chiến tranh giữa Nga và NATO Bất kỳ nỗ lực nào hòng xâm phạm Crưm sẽ bị coi là tuyên chiến với Nga, nếu một quốc gia đang trong quá trình gia nhập NATO làm điều này, thì có nghĩa là xung đột với toàn bộ Liên minh Bắc Đại Tây Dương, mà trên thực tế sẽ là chiến tranh thế giới thứ ba.

Phòng chống tham nhũng 'Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu' - Bài 1: Vi phạm liên quan đến đất đai (Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2022 (Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã vào đại học năm 2022.

Iran và Argentina nộp đơn xin gia nhập BRICS Chính quyền Iran và Argentina đã nộp đơn xin gia nhập BRICS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trên kênh Telegram cá nhân.

Ca sĩ Anh Thơ từng nản vì học hát khó quá, bừng tỉnh sau khi bị cô giáo mắng Theo Anh Thơ, chính sự nghiêm khắc mà đầy yêu thương của nhà giáo Hồ Mộ La đã giúp cô vượt khó để rèn luyện, có được như ngày hôm nay.

Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam (Baonghean.vn) - Lãnh đạo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhận định biến thể này có thể lấn lướt những chủng cũ của SARS-CoV-2.

Nắng nóng, dưa bở Cửa Lò giá bán cao gấp đôi vẫn ‘cháy hàng’ (Baonghean.vn) - Những ngày cao điểm nắng nóng, nông dân phường Nghi Hương (TX.Cửa Lò) và xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) bước vào vụ thu hoạch dưa bở. Đây là vụ dưa thứ 2 trong năm, nắng nóng gay gắt, thức quả giải nhiệt này được nhiều người ưa chuộng nên giá bán tăng cao và không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường…

Dựng chuyện mẹ bị tai nạn để lừa đảo lấy tài sản của học sinh Linh dùng câu chuyện mẹ bị tai nạn giao thông kể khổ để tiếp cận các nạn nhân khiến các nạn nhân xiêu lòng, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Hé lộ mức lương của Quang Hải ở Pau FC; Đội tuyển nữ lần đầu tiên sang Pháp tập huấn (Baonghean.vn) - Hé lộ mức lương của Quang Hải ở Pau FC; Đội tuyển nữ lần đầu tiên sang Pháp tập huấn chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2022; Arsenal ký hợp đồng với Matt Turner... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U17 SLNA giành vé vào vòng chung kết U17 toàn quốc sớm một vòng đấu (Baonghean.vn) - Sau chiến thắng đậm trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U17 SLNA chính thức giành vé vào vòng chung kết U17 toàn quốc năm 2022 trước một vòng đấu.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6 (Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7; Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè; Mở rộng cảng cá Lạch Quèn; Cháy nhà, 1 người tử vong… là những thông tin nổi bật ngày 27/6.

Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát triển toàn diện (Baonghean.vn) - Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến THCS. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước (Baonghean.vn) - Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu.

Cử tri thị xã Cửa Lò lo lắng việc giá xăng tăng khiến đời sống người dân gặp khó khăn (Baonghean.vn) - Kiến nghị với đại biểu Quốc hội, cử tri thị xã Cửa Lò kiến nghị về tình trạng giá xăng, dầu tăng kéo theo giá của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, chi phí khác tăng khiến đời sống, sản xuất người dân gặp khó khăn.

Hóc cùi dừa, cháu bé gần 1 tuổi tử vong (Baonghean.vn) - Vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn xóm Thuận Minh, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương.

Hoa hậu Thuỳ Tiên dừng chân tại 'Hoa hậu của các Hoa hậu' năm 2021 khiến fan tiếc nuối (Baonghean.vn) - Sau khi lọt vào top 20, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã phải dừng chân và không thể tiếp tục lọt vào top 10 của cuộc bình chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu năm 2021 khiến các fans tiếc nuối.

Hai bác cháu 'hợp tác' vận chuyển heroin từ Nghệ An ra Hà Nội (Baonghean.vn) - Luân dù 2 lần ngồi tù vì ma túy nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển heroin. Lần này, Luân đồng ý đưa heroin từ Nghệ An ra Hà Nội và đã rủ người cháu tham gia cùng.