Phát động Tết Khuyến học Nghệ An năm Nhâm Dần 2022

Về dự lễ phát động có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Trường Giang - Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai. Cùng dự có đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: MH