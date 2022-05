Phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Lễ phát động thi đua. Dự lễ phát động thi đua còn có Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng Phòng Tuyên huấn, Phòng Chính sách Quân khu.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ - Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Trong đó nhấn mạnh: Nghệ An là một trong những chiến trường khốc liệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, là biểu tượng, niềm tự hào chung về một thời hào hùng của một dân tộc anh hùng. Trong chặng đường chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt đó, nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An đã đóng góp nhiều công sức, mồ hôi, xương máu vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều người con xứ Nghệ đã anh dũng hy sinh, nằm lại trên các chiến trường; nhiều người khác mang trong mình thương tật suốt đời.