Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(Baonghean.vn) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) vừa tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng T.V.C, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với số tiền 1 tỷ 38 triệu đồng vào ngày 19/5.

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại T.X Cửa Lò, hiện địa phương đã quy hoạch, bố trí điểm bán mực nháy đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

(Baonghean.vn) - Quý 1/2023, Nghệ An có hơn 1,3 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 42,54% so với cùng kỳ năm 2022 (cao đứng thứ 4 toàn quốc). Số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là 1.026 tỷ đồng, tăng 32,21% so với kỳ năm 2022 (cao thứ 3 toàn quốc).