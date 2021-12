Phát hiện 2 tấn lúa giống chưa được cấp phép lưu hành

Các cơ quan chức năng giám sát việc chuyển đổi 2 tấn lúa giống. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, vào ngày 24/11/2021, Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giống cây trồng do ông V.V.V trú tại xóm 10 (Nghi Liên, TP. Vinh) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh này chứa 2 tấn giống lúa lai 3 dòng KH336, trên bao bì có ghi đơn vị nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình, trị giá lô hàng là 290 triệu đồng.