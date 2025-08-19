Pháp luật Phát hiện 2 thi thể đang phân hủy dưới mương nước ở Nghệ An Chiều 19/8, trong lúc đi cắt cỏ tại khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, một người dân hoảng hốt khi phát hiện hai thi thể nằm dưới mương nước. Người này lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể đã phân hủy thuộc Khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam. Ảnh: CSCC.

Theo ghi nhận ban đầu, cả hai thi thể đều đang trong quá trình phân hủy nặng, chưa thể nhận dạng danh tính. Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và xác minh nhân thân các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.