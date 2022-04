Phát hiện 3 vụ khai thác rừng thông trái phép để trồng keo ở Thanh Chương

Chúng tôi có mặt tại hiện trường khu vực núi xã Thanh Xuân (Thanh Chương) và ghi nhận một số diện tích rừng thông bị khai thác. Những cây thông đã bị đốn hạ, thân cây đường kính 15-20 cm. Một lượng gỗ thông đã được chặt thành khúc, để ngổn ngang ven các tuyến đường nhỏ trên núi để tiện vận chuyển.

(Baonghean.vn)- Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.