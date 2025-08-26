Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh, dùng hóa chất tẩy trắng hoa chuối

Thống Nhất 26/08/2025 15:10

Một chủ cơ sở chế biến thực phẩm khai nhận đã sử dụng hóa chất để tẩy trắng hoa chuối.

Ngày 26/8, Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sơ chế hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy trắng, trước khi phân phối ra thị trường. Chủ cơ sở là bà T.T.M. (SN 1978, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Bà M. sử dụng hóa chất để tẩy trắng hoa chuối. (Ảnh: C.A)
Bà M. sử dụng hóa chất để tẩy trắng hoa chuối. Ảnh: C.A

Thời điểm kiểm tra, bà M. không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Công an thu giữ 1,41kg bột màu trắng không nhãn mác (bà M. khai là chất Meta để tẩy trắng hoa chuối), 3 chai dung dịch hóa chất ngâm hoa chuối, 7,4kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất.

Bước đầu, bà M. thừa nhận đã dùng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng xác định hóa chất mà bà M. sử dụng là Natri Metabisulfit – một loại phụ gia có thể được dùng trong thực phẩm. Tuy nhiên nếu lạm dụng, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện Công an phường đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã qua sơ chế để xử lý.





Theo vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/phat-hien-co-so-khong-co-giay-phep-kinh-doanh-dung-hoa-chat-tay-trang-hoa-chuoi-ar961939.html
Copy Link
https://vtcnews.vn/phat-hien-co-so-khong-co-giay-phep-kinh-doanh-dung-hoa-chat-tay-trang-hoa-chuoi-ar961939.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thủ đoạn của 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất ‘nước kẹo’ tại Nghệ An

Thủ đoạn của 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất ‘nước kẹo’ tại Nghệ An

Dùng nước lã quảng cáo là 'hóa chất làm giòn sắt' lừa 200 triệu của thương nhân

Dùng nước lã quảng cáo là 'hóa chất làm giòn sắt' lừa 200 triệu của thương nhân

Trả lời kiến nghị cử tri Con Cuông về xử lý điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật

Trả lời kiến nghị cử tri Con Cuông về xử lý điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật

Đọc tiếp

Thủ đoạn của 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất ‘nước kẹo’ tại Nghệ An

Thủ đoạn của 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất ‘nước kẹo’ tại Nghệ An

Dùng nước lã quảng cáo là 'hóa chất làm giòn sắt' lừa 200 triệu của thương nhân

Dùng nước lã quảng cáo là 'hóa chất làm giòn sắt' lừa 200 triệu của thương nhân

Trả lời kiến nghị cử tri Con Cuông về xử lý điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật

Trả lời kiến nghị cử tri Con Cuông về xử lý điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh, dùng hóa chất tẩy trắng hoa chuối

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO