Phát hiện cơ sở sản xuất bánh gói nổi tiếng ở TP Vinh sử dụng hàn the

Hơn 400 bánh gói vừa sản xuất có sử dụng hàn the bị tịch thu. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại TP Vinh, lực lượng công an vừa phát hiện một cơ sở sản xuất bánh gói sử dụng hàn the trong chế biến.

Trước đó, chiều 6/5, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Vinh đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh bánh gói Hiếu Nghệ của gia đình ông Trịnh Bản Hiếu (62 tuổi, trú ở phường Lê Mao, Tp Vinh).

Tại đây, Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu thử hàn the trong các loại bánh tại cơ sở. Kết quả, sản phẩm bánh gói có phản ứng với test thử hàn the. Hàn the là chất không có trong danh mục chất phụ gia, hỗ trợ chế biến thực phẩm được quy định tại Thông tư 24/2019 của Bộ Y tế.

Tên hóa dược của hàn the là Borax. Chất này thường được sử dụng trong các loại chất tẩy rửa, xà phòng, chất khử trùng. Hàn the là chất mà Bộ Y tế cấm sử dụng làm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nhiều người đã cho chất này vào một số loại thực phẩm như bún giò, chả để tạo độ dai, giòn, trắng cho thực phẩm, làm thực phẩm lâu hỏng. Theo các tài liệu y khoa, hàn the có tác hại rất lớn đối với sức khỏe: Trường hợp cơ thể hấp thụ hàn the với một lượng lớn có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nôn ói, tiêu chảy; Tổn thương da; Suy thận; Triệu chứng thần kinh, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

Còn trường hợp cơ thể hấp thụ một lượng ít, nhưng tích lũy dần dần trong các mô, có thể gây ra các tác hại mạn tính như: Tổn thương hệ tiêu hóa, cản trở sự hấp thu, chuyển hóa và chức năng các cơ quan; Tổn thương gan và thoái hóa bộ phận sinh dục. Ở phụ nữ có thai hoặc cho con bú, hàn the sẽ theo nhau thai hoặc đi theo đường sữa mẹ gây nhiễm độc cho bé.

Mẫu bánh gói đoàn lấy thử đều dương tính với test thử hàn the. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngay sau đó, đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh đã lập biên bản, tạm giữ 407 chiếc bánh gói để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.