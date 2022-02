Phát hiện hàng ngàn cây thuốc phiện trong vườn cải và trong rừng sâu

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Na Cô Sa vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện. Theo đó đã tiến hành phá nhổ gần 400mdiện tích trồng cây thuốc phiện.

Đối tượng Hờ A Cấu.

Vào ngày 17/2, tổ công tác phối hợp phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hờ A Cấu, sinh năm 1986, trú tại bản Huổi Po, xã Na Cô Sa thực hiện hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện tại đám nương nằm sâu trong núi. Toàn bộ diện tích 377m2 cây thuốc phiện này gồm hơn 3.200 cây đang thời kỳ ra hoa được trồng xen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Sau khi phát hiện việc trồng cây thuốc phiện, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Phá nhổ diện tích lớn thuốc phiện được trồng trái phép.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nậm Pồ đã tạm giữ Hờ A Cấu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trong khi đó, tại Cao Bằng, lực lượng chức năng địa phương này cũng vừa phát hiện, phá nhổ diện tích lớn thuốc phiện được trồng trái phép.





Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin do nhân dân cung cấp, sáng 18/02/2022 Công an xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và tổ công tác Biên phòng phát hiện, phá nhổ và thu giữ 115 cây thuốc phiện tại khu vực Lũng Cô Thì thuộc xóm Nà Giốc, xã Tri Phương.

Số cây thuốc phiện trên được trồng tại khu vực nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở và ít người qua lại nên lực lượng chức năng chưa xác định được người trồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.