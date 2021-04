Phát hiện hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã hư hỏng

Ngày 20/4, cơ quan chức năng cho biết, Đội QLTT số 11 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Diễn Châu phát hiện, bắt giữ hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu bị bệnh.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và có dấu hiệu bị bệnh. Ảnh: An Bình

Trước đó, vào lúc 23h00 ngày 18/4, Đội QLTT Số 11 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông- Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 53S-7957 do lái xe Nguyễn Thế Doanh (trú tại phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 1.174kg sản phẩm nội tạng động vật (gồm 550kg nầm lợn và 624 kg nội tạng lợn) không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, trên số nội tạng xuất hiện chấm đen chấm đỏ không đều. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Xe ô tô khách vận chuyển số nội tạng bị phát hiện. Ảnh: Hữu Hoàn

Cũng trong ngày 20/4, khoảng 3h sáng, trong lúc tuần tra trên QL7 thuộc địa phận xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra xe oto khách 34B.03064 do Lê Văn Thưởng, sinh năm 1985 ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trong khoang hàng hóa của xe vận chuyển 60 kg nội tạng ếch không rõ nguồn gốc, không có kiểm định và đang bốc mùi hôi thối.

Sau khi điều tra, xác minh các vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.