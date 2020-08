Phát hiện mộc bản khắc ghi thời gian xuất hiện tên gọi Nghệ An

Trên dải đất hình chữ S, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của dân tộc. Đó là miền đất gợi nhớ về quá khứ hào hùng từ buổi bình minh dựng nước đến quá trình đấu tranh giữ nước. Có một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tên gọi Nghệ An có từ khi nào? Vấn đề này được ghi chép khá nhiều trong các nguồn sử liệu, tuy nhiên mỗi sách lại chép khác nhau và thiếu sự thống nhất, dẫn đến có nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau về thời gian xuất hiện Danh xưng Nghệ An.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu khối Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, chúng tôi đã may mắn phát hiện thấy có 1 ván khắc Mộc bản khắc ghi thời gian xuất hiện tên gọi Nghệ An. Đây là tài liệu gốc hết sức quý giá giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tìm hiểu về lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Mộc bản sách “Đại Nam nhất thống chí”, trong bộ sách này có ghi về Danh xưng Nghệ An. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 14, mặt khắc 2 ghi chép như sau: “Nghệ An: Xưa là đất của Việt Thường thị. Đời Tần thuộc Tượng quận. Đời Hán thuộc Cửu Chân. Đời Ngô chia quận Cửu Chân mà đặt quận Cửu Đức… Nhà Đinh gọi là đạo, nhà Lê đổi làm lộ. Lý Thái Tổ, năm Thuận Thiên nguyên niên đổi làm trại. Lý Thái Tông, năm Thiên Thành thứ 3, đổi Hoan Châu làm là Nghệ An (tên gọi Nghệ An bắt đầu từ đây)…”.