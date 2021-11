Phát hiện nam thanh niên tử vong bên quốc lộ

Trước đó, đêm 6/11, nhiều người dân đi đường phát hiện một người đàn ông tử vong ngay cạnh Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Nhận được tin báo, Công an xã Diễn An đã có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu.



Nạn nhân được xác định là nam thanh niên SN 1996, trú xã Nghi Liên, TP. Vinh (Nghệ An). Theo một số người dân gần đó cho biết, rất có thể trong thời gian trên, nam thanh niên này đứng bắt xe không may gặp nạn.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.