Phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà hàng xóm

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Thùy Chi

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 18/3, ông B. qua nhà Trần Văn Ng. (SN 1973, trú thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt). Sau đó không lâu thì người dân phát hiện ông B. đã tử vong, trên người có 4 vết đâm và 3 vết chém.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường. Lúc cơ quan Công an đến hiện trường thì nghi phạm Trần Văn Ng. đang trong tình trạng say rượu, ngủ gục tại bàn.