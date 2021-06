Phát hiện nhiều vi phạm nhằm 'lách' chốt kiểm soát dịch Covd-19 ở TP Vinh

Công an xã Nghi Ân chốt chặn tại con đường liên xã nối sang xã Nghi Phong (Nghi Lộc) đã phát hiện ra một trường hợp lái xe chở vật liệu xây dựng cố tình đi theo đường nhỏ để đi đổ hàng cho đại lý. Thiếu tá Nguyễn Công Bằng Giang - Phó Trưởng công an xã Nghi Ân cho biết: trên địa bàn xã Nghi Ân có đến 7 chốt kiểm soát do xã lập nên. Sau khi thành phố có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát, nhiều lái xe tải do không vượt qua được chốt kiểm soát tại các đường lớn đã cố tình đi vào đường nhỏ để ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định, những trường hợp nào không đúng đối tượng, chúng tôi đều bắt quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông