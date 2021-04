Ngày 19/4, Phòng An ninh đối nội cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Vinh, Công an phường Hưng Dũng phát hiện nhóm đối tượng sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trái phép.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 17/4, khi lực lượng chức năng ập vào căn hộ 2610, chung cư Mường Thanh Cửa Đông phát hiện có 16 người (gồm 11 người lớn và 5 trẻ em) đang tụ tập sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ trái phép.

Một số tang vật bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Quỳnh Trang. Đối tượng tổ chức nhóm là Hoàng Văn Thức (SN 1980) trú tại huyện Diễn Châu; Dương Đình Hưng (SN 1980) trú tại huyện Anh Sơn, Nguyễn Đình Tám (SN 1985), Nguyễn Thị Hậu (SN 1988) cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Cúc (SN 1950), Nguyễn Đức Năm (SN 1982), Nguyễn Thị Hòa (SN 1972), Nguyễn Đức Hưng (SN 2005) cùng trú tại thị xã Thái Hòa, Dương Lê Nhâm (SN 1973), Nguyễn Anh Hằng (SN 1987) cùng trú tại TP.Vinh, Lê Thị Thu Hiền (SN 1989) trú tại tỉnh Hòa Bình và Lý Thị Thảo (SN 1981) trú tại tỉnh Quảng Ngãi.



Tại hiện trường thu giữ 03 chai nước màu tím loại 1,5 lít và 1 chai nhỏ 330ml dạng siro nho (nước dùng để làm lễ), 2 tấm vải trắng, 05 chiếc khăn voan trắng trùm đầu, nhiều sổ ghi chép và các tờ rơi có ghi nội dung liên quan đến Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.

Đối tượng Hoàng Văn Thức. Ảnh: Quỳnh Trang. Tổ công tác đã mời số đối tượng trên về trụ sở Công an phường Hưng Dũng để làm rõ nội dung sự việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang tổ chức sinh hoạt ngày Sa-bát của Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ do đối tượng Hoàng Văn Thức (SN 1980) trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cầm đầu, tổ chức.



Hiện lực lượng công an đã lập biên bản sự việc, tạm giữ các tài liệu liên quan, buộc các đối tượng cam kết không thực hiện các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi các đối tượng trên cư trú để quản lý, giáo dục.