Phát hiện ổ mại dâm tại quán cà phê

Bước đầu, các đối tượng khai nhận để thu hút khách đến quán, Hoàng Thị Kim Oanh đã thuê 3 nhân viên nữ đến phục vụ, đồng thời bán dâm ngay tại quán cho khách nếu có nhu cầu. Mỗi lần nhân viên bán dâm sẽ trả cho Hoàng Thị Kim Oanh 50.000 đồng tiền phòng.

Đối tượng Hoàng Thị Kim Oanh. Công an TP. Đồng Xoài đang tạm giữ Hoàng Thị Kim Oanh, 55 tuổi, trú khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.



Ngày 4/1, Công an Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá một điểm bán dâm ngay trong quán cà phê.Trước đó, ngày 3/1, nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hoạt động mại dâm tại quán cà phê Ánh Dương, số 1114, khu phố 4 do bà Hoàng Thị Kim Oanh quản lý, Công an TP. Đồng Xoài đã phối hợp với Công an phường Tiến Thành đến kiểm tra, phát hiện tại căn phòng phía sau quầy bán hàng có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.