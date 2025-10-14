Pháp luật Phát hiện quả bom chưa nổ gần cầu Đô Lương Vào lúc 14h30 ngày 14/10, người dân xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương, đã phát hiện 1 quả bom chưa nổ phía bên phải bờ sông Lam (địa phận bến Phà cũ trước đây), cách cầu Đô Lương hơn 200m.

Do những đợt mưa lũ vừa qua, bờ sông Lam thuộc khu vực này đã bị sạt lở vào bờ trên 50m, sâu xuống từ mặt bằng bờ sông Lam 6m đã phát lộ ra quả bom.

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã cử lực lượng căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng xử lý. Đồng thời phối hợp với Chính quyền xóm 3 thông báo cho các hộ làng chài di chuyển đến vị trí an toàn.

Vị trí quả bom được phát hiện. Ảnh: Ngọc Phương

Kích thước của quả bom dài 2,2m, trong đó phần thân chính 1,6m, đuôi cánh quạt 0,6m, đường kính thân 0,3m.

Người dân địa phương nơi đây cho biết vào năm 1968, máy bay Mỹ đã từng thả bom xuống khu vực này. Theo kế hoạch, ngay trong ngày mai (15/10) lực lượng chức năng sẽ tiến hành di dời quả bom chưa nổ này.