Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển phường Quỳnh Mai

Thanh Yên 26/08/2025 14:03

Thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thuộc khu vực xã Quỳnh Liên cũ, nay thuộc phường Quỳnh Mai.

Theo thông tin, khoảng 6h30’ sáng 26/8, người dân đi nhặt ngao dạt vào bờ sau bão số 5, đã phát hiện một thi thể nam giới, trên người không áo quần, trôi dạt vào bờ biển, liền trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thanh Yên

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an phong tỏa, điều tra xử lý vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới, nặng khoảng 69 kg, cao 1,68m, trên người không áo quần và giấy tờ tùy thân. Chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Hiện chính quyền địa phương và công an phường đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong và đồng thời phát thông báo để tìm thân nhân của nạn nhân.

