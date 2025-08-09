Pháp luật Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Giăng Thi thể người đàn ông mặc quần đùi, áo cộc tay, nổi trên sông Giăng, đoạn chảy qua xã Tam Đồng (xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương cũ).

Khoảng 23h ngày 7/9, người dân vạn đò làm nghề đánh cá trên sông Giăng đã phát hiện thi thể 1 người đàn ông nổi trên sông, cách cầu treo chợ Chùa khoảng 150 mét về phía hạ lưu.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông cách cầu treo chợ Chùa khoảng 150 m về phía hạ lưu. Ảnh: An Nam

Thi thể nằm sấp, mặc áo cộc tay, quần đùi, trạc tuổi trung niên. Khi phát hiện, thi thể đã trương phồng.

Ngay sau đó lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường. Sáng nay (8/9), thi thể đã được vớt lên bãi cát phía xã Tam Đồng.

Thi thể người đàn ông nổi trên sông Giăng. Ảnh: An Nam

Cho đến sáng ngày 8/9, tại hiện trường vẫn chưa có người thân đến nhận thi thể. Công an xã Tam Đồng đã thông báo tìm người thân cho nạn nhân.