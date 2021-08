Phát hiện thi thể tài xế taxi nằm gục bên đường ở Nghệ An

Khoảng 17h chiều 19/8, một số người dân khi đi trên Quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn), thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Vụ việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an.

Hiện trường phát hiện thi thể là cạnh bãi tha ma, cách xa khu dân cư. Ảnh: CTV Theo các nhân chứng, nạn nhân tử vong với vết cắt ngang cổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Cách thi thể khoảng vài chục mét là một chiếc taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường. Hiện trường vụ việc gần bãi tha ma, cách xa khu dân cư. Đây là địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn.



Chiếc taxi đâm vào vách đồi, bên trong máu vương vãi. Ảnh: CTV Nạn nhân sau đó được xác định là tài xế taxi, trú ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Trên ghế lái của taxi, phát hiện nhiều vết máu vương vãi...



Bước đầu nhận định, tài xế taxi bị tấn công khi đang điều khiển xe, dẫn đến mất lái lao vào vách đồi bên đường. Nạn nhân sau đó cố mở cửa xe tháo chạy, tuy nhiên được khoảng 30 mét thì đổ gục bên đường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho hay, qua lời khai của nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an huyện xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm như sau: mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m. Đối tượng sau khi gây án xong bỏ chạy bộ, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.Công an huyện Anh Sơn kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan đến đối tượng có đặc điểm nghi vấn vui lòng cung cấp cho Công an huyện Anh Sơn, qua số điện thoại 0915.909.595 của Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn. Mọi thông tin liên quan của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.