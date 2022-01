Phát hiện, thu giữ 320 kg pháo trái phép dịp giáp Tết trên địa bàn Yên Thành

Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi tàng trữ ttrái phép pháo nổ. Ảnh: Văn Trường

Cụ thể, ngày 29/1, nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với công an xã Xuân Thành phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua khám xét nhà ở của đối tượng Nguyễn Cảnh Sơn (SN 1998), Nguyễn Cảnh Tùng (SN 1979), Đặng Xuân Phúc (SN 1998) đều trú xã Xuân Thành, Công an Yên Thành đã thu giữ 110 kg pháo hoa nổ.

Trước đó, ngày 24/1, công an xã Vĩnh Thành, Viên Thành đồng phối hợp bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Tùng (SN 1987), trú tại xóm Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành tàng trữ pháo trái phép, thu 16 bánh pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 23,6 kg.

Pháo nổ trái phép được thu giữ tại công an huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết: Từ đầu tháng 1/2022 đến nay, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với các lực lượng chức năng, phát hiện 18 vụ, thu giữ 320 kg pháo trái phép, khởi tố 13 vụ, 14 đối tượng. Hiện số tang vật pháo Công an huyện Yên Thành đang thu giữ để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hầu hết số tang vật pháo thu giữ đều không có nguồn gốc. Ảnh: Văn Trường

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành và công an các xã trên địa bàn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh với hành vi tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái pháp luật./.