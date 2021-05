Phát hiện virus gây viêm màng não tại Nghệ An

Trong tháng 4/2021, nhiều trẻ ở tỉnh Nghệ An mắc viêm màng não do virus phải nhập viện điều trị. Ảnh: Hoàng Yến

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Sau khi giám sát tình hình lây nhiễm bệnh viêm màng não do virus và hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sáng 23/4, đơn vị đã lấy 4 mẫu bệnh phẩm của 4 bệnh nhi từ 8-13 tuổi đang điều trị tại đây gửi ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Trong số 4 bệnh nhân này có 2 cháu ở thành phố Vinh, 1 cháu ở huyện Thanh Chương và 1 cháu ở huyện Nghi Lộc. Mẫu bệnh phẩm gồm mẫu dịch não tủy, phân.