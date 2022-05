Phát huy hiệu quả mô hình đô thị thông minh IOC tại TP. Vinh

Đặc biệt, dù hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh chưa nhiều nhưng đã giám sát hiệu quả các lỗi vi phạm. Cụ thể, hệ thống đã ghi nhận 158.500 lỗi vi phạm, trong đó cán bộ IOC đã kiểm tra phân loại có 13.009 trường hợp không lỗi (do đèn tín hiệu giao thông và lý do khách quan khác dẫn đến hệ thống bắt lỗi sai), 144.667 lỗi chưa được xử lý do chưa có quy trình xử phạt trên thực tế.

(Trích báo cáo của UBND TP. Vinh)