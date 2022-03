Phát huy hiệu quả việc phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng để chăm sóc trẻ trong mùa dịch Covid

Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị cũng đã có nhiều tham luận chia sẻ về kinh nghiệm triển khai mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó tập trung vào các nội dung như công tác phối hợp trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phát huy vai trò của các tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường cho trẻ hoạt động, hoạt động trải nghiệm của trẻ trong các ngày hội lễ, việc phối hợp với phụ huynh thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong thời điểm trẻ nghỉ ở nhà trong phòng chống dịch Covid – 19, hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học trong bối cảnh dịch…