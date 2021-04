Phát huy lợi thế về địa lý, đưa Quỳnh Lưu trở thành vùng kinh tế động lực

Chủ tịch UBND tỉnh thăm các mô hình phát triển kinh tế tại Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Sáng 8/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến thăm các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Sáng 8/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quý I năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác với lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Phạm Bằng

QUY MÔ KINH TẾ ĐỨNG THỨ 6/21 ĐỊA PHƯƠNG

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển khá, có 23/32 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,27%; tổng giá trị sản xuất đạt 11.952 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước giao đạt 837 tỷ đồng, vượt 535 tỷ đồng, đạt 277,34% so với dự toán tỉnh giao. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng, tăng 5,53 triệu đồng so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%/KH 1,3%, giảm 0,41% so với năm 2019.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ trong năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng Công tác CCHC của huyện được quan tâm thực hiện tốt, liên tục 2 năm 2019 và 2020 đều xếp thứ 2/21 huyện, thành phố, thị xã. Thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả khá tích cực; hệ thống hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhất là thực hiện tốt việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, nhất là bước đầu có sự đổi mới, gắn du lịch biển với du lịch văn hóa lịch sử. Huyện đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong Nhân dân. Đến nay đã có 30/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh cơ bản được bảo đảm. Huyện Quỳnh Lưu có bờ biển dài, có nhiều điều kiện phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản. Ảnh tư liệu

Năm 2021, huyện Quỳnh Lưu đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9 - 10%; Tổng giá trị sản xuất đạt 13.300 - 13.600 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 4.900 - 5.000 tỷ đồng; Thu ngân sách tại địa bàn tối thiểu đạt 352,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 49 - 51 triệu đồng. Huyện phấn đấu đạt nông thôn mới trong năm 2021, có 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Quỳnh Đôi đạt NTM kiểu mẫu; 5 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

PHÁT TRIỂN CHƯA XỨNG VỚI TIỀM NĂNG

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm giúp huyện định hướng được nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị huyện Quỳnh Lưu quan tâm công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất rừng; đẩy mạnh công tác cấp GCN QSD đất; quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị huyện quan tâm công tác xây dựng quy hoạch, đặc biệt quản lý chặt chẽ đầu tư xây dựng, giải quyết tồn tại dự án nhà máy nước sạch, tránh lãng phí đầu tư công. Sở GTVT đề nghị huyện quan tâm công tác đảm bảo ATGT, tăng cường công tác giải tỏa hành lang ATGT, GPMB dự án đường cao tốc Bắc Nam qua địa bàn, đường ven biển.



Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Quỳnh Lưu trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và quý I năm 2021.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, mặc dù hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện, có dấu hiệu tụt hậu ở một vài lĩnh vực so với các địa phương cùng điều kiện. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, nguồn thu từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn, còn nhiều vụ việc phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm.



KHAI THÁC MẠNH MẼ KINH TẾ BIỂN, DỊCH VỤ

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Quỳnh Lưu cần tập trung, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, đặc biệt là các nhóm giải pháp đột phá, 4 chương trình trọng tâm. Cùng đó, bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó xác định: “Phát triển nhanh vùng Hoàng Mai - Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An thành vùng kinh tế động lực”.

Để thực hiện được mục tiêu này, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Lưu tập trung hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch, đặt trong tổng thể quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, quan tâm vào các quy hoạch vùng huyện; quy hoạch đô thị; quy hoạch sử dụng đất với quan điểm đất đai là nguồn lực để phát triển chứ không phải là nguồn thu cho ngân sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, dành quỹ đất cho đầu tư mở rộng các CCN, hướng tới KCN, khu du lịch, khu đô thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Ngoài ra, huyện cần quan tâm công tác thu hút đầu tư với quan điểm biến lợi thế thành động lực với vị trí nằm sát các Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), KCN Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2. Huyện cần lựa chọn những lĩnh vực là thế mạnh như các hoạt động phụ trợ, hoạt động dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp sạch. Đặc biệt, phải đẩy nhanh công tác GPMB để tạo ra quỹ đất sạch cho các dự án như dự án đường ven biển; tập trung giải ngân vốn đầu tư công.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, mặc dù huyện đang đẩy mạnh nâng cao tỷ trọng công nghiệp xây dựng nhưng phải khẳng định, Quỳnh Lưu vẫn là huyện nông nghiệp. Vì vậy, huyện cần chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn hơn, chất lượng, giá trị cao hơn. Trong năm 2021, huyện phải quyết tâm về đích NTM.

“Quỳnh Lưu cần tập trung mạnh vùng phía Đông cho phát triển kinh tế biển vì đây là lợi thế chưa được huyện khai thác mạnh mẽ. Mặc dù lĩnh vực khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khá nhưng phát triển các dịch vụ biển, nghề biển, du lịch chưa được khai thác hết. Huyện cần rà soát, sắp xếp lại quỹ đất trước đây giao cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Và phải nhất quán với quan điểm, thu hút đầu tư nhưng không quá ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của người dân". Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung Cùng đó, huyện Quỳnh Lưu phải phát huy văn hóa đặc thù để kích cầu du lịch, đặc biệt phải phát huy được nhân tố con người, quan tâm đào tạo nghề cho người lao động, cung cấp nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư và cho cả ngành nông nghiệp.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Quỳnh Lưu phát huy kết quả cải cách hành chính trong thời gian qua, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên tâm, chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ cao, tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Huyện cũng cần đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, đặc biệt ở vùng đặc thù. Xây dựng mối quan hệ lương giáo hài hòa, tốt đẹp. Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.



Về các kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương và đề nghị các sở, ngành quan tâm, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Qua đó tạo động lực cho huyện Quỳnh Lưu phát triển mạnh trong thời gian tới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra./.