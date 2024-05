Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Lễ chào cờ đặc biệt

Sáng thứ Hai đầu tuần, ngày 22/4, tại Công ty TNHH Haivina Kim Liên, gần 2.000 công nhân lao động có mặt tại nhà xưởng với một cảm xúc khác lạ. 7 giờ 15 phút, khi toàn bộ công nhân đã ổn định chỗ ngồi, anh Lê Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn công ty đã chia sẻ nhanh về lễ chào cờ đặc biệt và giới thiệu những đại biểu cùng dự. Nhạc hiệu Quốc ca nổi lên trong bầu không khí trang nghiêm, long trọng, gần 2.000 con người, trong đó có cả ban giám đốc, quản lý người Hàn Quốc, đặt bàn tay lên ngực trái và đồng thanh hát: “Đoàn quân Việt Nam đi. Chung lòng cứu quốc, Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”.

Toàn cảnh lễ chào cờ tại Công ty TNHH Haiviana Kim Liên. Buổi lễ có sự tham gia của cả những quản lý người Hàn Quốc. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ sau lễ chào cờ đặc biệt, công nhân Phạm Thị Thuý (bộ phận hoàn thành, Công ty TNHH Haiviana Kim Liên) nói: “Lần cuối cùng tôi tham dự lễ chào cờ là khi còn đi học. Và lần này, khi chào cờ với tư cách là một công nhân, tôi không ngờ mình lại cảm thấy xúc động, phấn chấn như vậy. Cũng phân xưởng đó, cũng những con người đó, nhưng cảm thấy tinh thần khác đi rất nhiều khi hát quốc ca”.

Hơn 1 phút cho bài nhạc Quốc ca là hơn 1 phút thiêng liêng, xúc động. Càng xúc động hơn khi biết rằng, cũng chính trong khoảnh khắc đó, hàng vạn công nhân ở các doanh nghiệp trên toàn tỉnh Nghệ An cũng đang hướng mắt về lá cờ đỏ sao vàng mà hát với tất cả sự tự hào. Đây là hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát động, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm ngày Quốc tế Lao động và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

Lòng yêu nước, tự hào dân tộc được khơi dậy từ nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Ảnh: Tổng hợp

Điều đặc biệt của hoạt động này là, nó được truyền cảm hứng bởi chương trình chào cờ đầu tuần tại Công ty TNHH Wooin Vina - một doanh nghiệp FDI thuộc cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, mạng xã hội đã lan truyền một clip ghi lại quang cảnh hào hùng, khí thế khi hàng nghìn công nhân mặc áo cờ đỏ sao vàng thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần một cách trang nghiêm, hào hùng. Hoạt động chào cờ đầu tuần tại doanh nghiệp này đã được đưa vào quy chế hoạt động của công ty và áp dụng cho toàn thể ban lãnh đạo, công nhân và người lao động.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Nguyễn Xuân Hào - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Wooin Vina cho biết: "Lãnh đạo công ty đưa ra ý tưởng này ngay từ những ngày đầu xây dựng nhà máy, với mong muốn bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn, kết gắn bó trong công nhân lao động. Đồng thời, từ tình yêu dân tộc đó, người lao động sẽ đoàn kết hơn với đồng nghiệp, gắn bó hơn với doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, cùng nhau thi đua sản xuất, nâng cao năng suất. Bản thân đội ngũ lãnh đạo người Hàn Quốc cũng thực hiện hoạt động này một cách nghiêm túc, tôn trọng”.

Hoạt động chào cờ đầu tuần của công nhân, lao động được triển khai trong Tháng Công nhân 2024. Clip tư liệu: Diệp Thanh

Mong muốn của lãnh đạo Công ty TNHH Woosin Vina cũng chính là mong muốn của những người đứng đầu Công đoàn Nghệ An, khi triển khai, phát động lễ chào cờ đầu tuần. Ông Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: “Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đồng loạt tổ chức tại các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong toàn tỉnh sẽ là hoạt động tạo điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm nay, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, công nhân lao động. Cùng với đó, hoạt động này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong, kỷ luật, hiệu quả công việc của người lao động".

Trước mắt, hoạt động chào cờ sẽ được duy trì trong suốt 4 tuần của tháng 5 - Tháng Công nhân. Nếu trong thời gian đó doanh nghiệp và người lao động nhận thấy những hiệu quả thiết thực từ hoạt động này thì Công đoàn Nghệ An sẽ khuyến khích duy trì hoạt động lâu dài, đều đặn hàng tuần.

Linh hoạt để đến gần hơn với người lao động

Tháng Công nhân 2024, bên cạnh những hoạt động thường niên, các cấp công đoàn Nghệ An sẽ xây dựng thêm nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động, lắng nghe người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Trao quà cho công nhân lao động trong Lễ phát động Tháng Công nhân 2024 tại thành phố Vinh. Ảnh: CSCC

Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", các chương trình trọng điểm sẽ gồm: Đến với nhà trọ công nhân; Lắng nghe tiếng nói công nhân; Bữa cơm công đoàn; Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân; Đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; Đối thoại tháng 5… Nối tiếp thành công của chuỗi diễn đàn "Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân" những năm trước, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục giao các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất, phối hợp tổ chức diễn đàn này.

Đây là dịp để người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, lắng nghe đoàn viên, người lao động, đồng thời là dịp để người lao động nêu các kiến nghị, đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao năng suất, phát triển sản phẩm… Từ những diễn đàn này, kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động thêm khăng khít, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước cũng có cơ hội nắm bắt tình hình doanh nghiệp và người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Cán bộ công đoàn huyện Diễn Châu tham dự "Bữa cơm Công đoàn" tại Công ty TNHH Mareep. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở đã và đang tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình công nhân lao động tại các khu nhà trọ, ký túc xá, nhà công vụ để xây dựng những hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các ký túc xá, nhà công vụ... Cùng với nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu phân công, các cấp công đoàn sẽ phối hợp chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Các công đoàn cơ sở sôi nổi với cuộc thi chế biến bữa ăn ca tại Nghĩa Đàn. Ảnh: CSCC

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi và trao quà cho công nhân thi công đường dây 500kV tại Nghi Lộc. Ảnh: Diệp Thanh

Dựa trên những nội dung, hoạt động mà Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, gợi ý, các đơn vị phải triển khai một cách có chọn lọc, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tính chất, đặc thù đơn vị mình. Có như vậy các chương trình triển khai mới hiệu quả, mới nhận được hưởng ứng. Có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng thì mới thu hút được người lao động tham gia tổ chức. __________________________________ Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Với hoạt động khởi đầu ấn tượng và sự sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ công đoàn, Tháng Công nhân 2024 hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị đặc biệt ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động.