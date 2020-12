Phát huy tài năng trẻ gây dựng thương hiệu Phú Gia An

Là chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng có tiếng tại thành phố Vinh khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và phát triển không ngừng trong thời gian qua, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Gia An đã và đang được nhiều khách hàng biết đến và tín nhiệm. Phú Gia An luôn đặt uy tín, chất lượng sản phẩm và phục vụ lên hàng đầu, với chiến lược hợp tác và phát triển cùng các tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước nhằm tạo ra giá trị gia tăng về công nghệ, tính tiện ích sử dụng trong từng sản phẩm cho khách hàng.

Nhờ có năng lực cạnh tranh tốt về nhiều mặt, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, phục vụ khách hàng tận tình nên Phú Gia An đã trở thành nhà cung cấp cửa dân dụng và công nghiệp có thương hiệu và uy tín tại tỉnh Nghệ An và các vùng phụ cận.

Đặc biệt, trong năm 2020 đầy thử thách và sóng gió bởi ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt... nhưng anh Nguyễn Anh Tú vẫn vững tay chèo lái, đưa doanh nghiệp của mình đạt mức tăng trưởng cao, giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập cho hàng chục cán bộ, công nhân công ty và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ vào ngân sách Nhà nước.

Với những cố gắng và đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh nhà, Nguyễn Anh Tú vinh dự được đón nhận nhiều Bằng khen, kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Tại Đại hội “Tài năng trẻ Việt Nam" vừa được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11 - 13/12 vừa qua, Anh Tú lại vinh dự là 1 trong 7 đại biểu xuất sắc của tỉnh Nghệ An tham gia và có bài tham luận với tiêu đề “Hỗ trợ, bồi dưỡng tài năng trẻ có hướng đi đúng và nhanh hơn đến thị trường Quốc tế”. Trong bài tham luận Anh Tú bày tỏ: “Qua diễn đàn này, tôi cũng như các tài năng trẻ đều mong muốn rằng, có những chính sách hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận với nhiều công ty, đối tác nước ngoài và quan trọng hơn là tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của nhà nước và khoa học công nghệ của các nước tiên tiến nhất - để những tài năng trẻ đang từng ngày khát khao được cống hiến và làm giàu cho gia đình, cho quê hương và cho toàn xã hội được phát huy tối đa năng lực của mình”. Bài tham luận của Anh Tú được Đại hội đánh giá cao.

Nguyễn Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Gia An (TP Vinh, Nghệ An) vinh dự là 1 trong số 400 đại biểu đại diện cho toàn quốc tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III được diễn ra từ ngày 11-13/12/2020 tại Hà Nội. Ảnh: PV

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Anh Tú được tôn vinh tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam. Ảnh: PV.

Không chỉ điều hành tốt các hoạt động của doanh nghiệp mình, anh còn tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động các phong trào trong vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp BNI Golden Nghệ An.

Nhiều năm qua, Nguyễn Anh Tú và tập thể công ty Phú Gia An luôn tích cực ủng hộ và tham gia các chương trình xã hội từ thiện do UBND tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn phát động.

Năm 2020, Phú Gia An đã cùng Hội doanh nhân trẻ Nghệ An hỗ trợ 15.000 khẩu trang y tế và 450 thùng nước sát khuẩn đến người dân Thành phố Đà Nẵng và các lực lượng tuyến đầu của Tổ quốc để phòng chống Covid-19; trao 130 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cho đồng bào 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt…; cùng với Tỉnh đoàn Nghệ An tham gia chương trình “Gói bánh chưng xanh, ấm lòng đồng bào Miền Trung ruột thịt”... Bản thân Nguyễn Anh Tú và Hội Doanh nghiệp trẻ còn có nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa, đến với đồng bão lũ lụt, vùng sâu, vùng hiểm trở khó khăn nhất trong cả nước.

Với những đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, Nguyễn Anh Tú vinh dự được đón nhận nhiều Bằng khen, kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Năm vừa qua anh cũng là một trong 3 đại biểu được vinh danh và nhận Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại lễ tôn vinh “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019".

Nguyễn Anh Tú và các đồng nghiệp trong các chuyến thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt. Ảnh: PV

