Phát huy tốt hơn nữa vai trò 'cầu nối' giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với doanh nghiệp

Tổng doanh thu toàn Khối năm 2021 đạt 33.611 tỷ đồng, tăng 11,85% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 319,55 triệu USD, chiếm 16,39% so với toàn tỉnh, tăng 20,86% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách tỉnh đạt 2.619,9 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng thu nội địa của Tỉnh, tăng 17,52% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Trung ương đạt 756,86 tỷ đồng, tăng 29,36% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư mới đạt 2.183,65 tỷ đồng, tăng 79,75% so với năm 2020.

Huy động vốn khối ngân hàng đạt 111.883 tỷ đồng (tăng 12.509 tỷ đồng so với đầu năm), dư nợ tín dụng đạt 132.238 tỷ đồng (tăng 12.438 tỷ đồng so với đầu năm).

Có 126/133 doanh nghiệp có lãi, tổng lãi đạt 4.952,41 tỷ đồng, tăng 33,02% so với năm 2020). Thu nhập bình quân người lao động dao động từ 3,5 triệu đồng đến 23,5 triệu đồng/người/tháng.