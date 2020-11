Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Báo Nghệ An phát triển toàn diện

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn và các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Hành trình vượt khó

Trước buổi gặp mặt, các đồng chí trong Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã tổ chức dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống của Báo. Dịp này, Báo Nghệ An cũng đã khen thưởng cho các phóng viên đạt giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Lễ dâng hương, báo công với Bác tại phòng truyền thống. Ảnh: Đức Anh

Cách đây 59 năm, vào tháng 3 năm 1961, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VII đã có quyết nghị thành lập báo “Nhân Dân Nghệ An”. Tiếp đó, ngày 10/11/1961, BCH Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 175 thành lập Tòa soạn Báo Nhân Dân Nghệ An, chuẩn y danh sách cán bộ, biên tập, phóng viên, chỉ định đồng chí Nguyễn Kim Ban - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn kiêm chủ nhiệm báo và đồng chí Nguyễn Hường làm chủ bút.

Ban biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các cá nhân đạt giải báo chí các cấp trong năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An vẫn luôn phát huy truyền thống là tờ báo được sinh ra và lớn lên trên chiếc nôi báo chí cách mạng, làm tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của Nhân dân Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ gặp mặt. Ảnh: Đức Anh

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, hoạt động báo chí hết sức phức tạp và gian khổ, tòa soạn phải sơ tán đến nhiều nơi, điều kiện làm việc vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Nhưng cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã bám sát trận địa, công trường, nhà máy, ruộng đồng, kịp thời phản ánh không khí lao động, sản xuất và sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động quân và dân tỉnh ta phát huy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh lao động, sản xuất, huy động sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Đồng chí Phó tổng biên tập Trần Văn Hùng ôn lại truyền thống 59 năm Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đất nước thống nhất, tờ báo của Đảng bộ địa phương tiếp tục vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để bám sát cuộc sống, thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà tập trung hàn gắn viết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.



Trong đó, nổi bật là giai đoạn 2011 - 2020, Báo đã tập trung đổi mới toàn diện, từ công tác điều hành, bố trí, sắp xếp đội ngũ, dây chuyền làm báo đến cơ chế quản lý, đầu tư trang thiết bị kết hợp áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến mặt báo, nâng cao chất lượng và số lượng các ấn phẩm báo in và báo điện tử.

Xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của Đảng, Báo đã chủ động tìm tòi, học hỏi và triển khai thành công mô hình “Tòa soạn hội tụ” - là Tòa soạn hội tụ đầu tiên trên cả nước áp dụng đối với báo in và báo điện tử. Nhờ thực hiện mô hình “Tòa soạn hội tụ”, Báo Nghệ An đã phát huy được thế mạnh của từng ấn phẩm; tạo hiệu ứng truyền thông giữa các ấn phẩm một cách mạnh mẽ; thực hiện tốt vai trò “nhạc trưởng” về định hướng dư luận trong binh chủng truyền thông trên địa bàn tỉnh. Khi mới thành lập, Báo Nghệ An chỉ có 1 ấn phẩm báo in mỗi tuần phát hành 2 kỳ khổ nhỏ, số lượng chưa đáng kể; nay đã phát triển thành 4 ấn phẩm: Nghệ An nhật báo khổ lớn, Nghệ An cuối tuần, Nghệ An dân tộc - miền núi và Báo Nghệ An điện tử.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An hiện nay được đánh giá là 1 trong 3 tờ báo phát triển mạnh hàng đầu trong 63 tờ báo Đảng địa phương và đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong nhiều năm qua, luôn đạt được nhiều giải và giải cao trong các cuộc thi báo chí của tỉnh và của Trung ương.



Riêng năm 2020, Báo Nghệ An đạt 50 giải báo chí các loại, trong đó, 1 giải C giải Báo chí Quốc gia; 10 giải Giải báo chí của các ban, bộ, ngành Trung ương; 10 Giải báo chí tỉnh Nghệ An; 9 giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An; 6 giải báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020; 9 giải báo chí viết về “Phòng, chống dịch Covid-19” của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An...

Ghi nhận đóng góp to lớn của chặng đường 59 năm qua, tập thể và nhiều cá nhân Báo Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen các loại... Đặc biệt, năm 2015, tập thể Báo Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trước sự bùng nổ của truyền thông công nghệ số, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình báo chí, nhất là báo điện tử, mạng xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút bạn đọc. Điều này đòi hỏi Báo Nghệ An không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, tiếp cận nhanh với sự đổi mới của truyền thông công nghệ số; vươn lên trở thành một tờ báo có thương hiệu mạnh, hấp dẫn đông đảo bạn đọc.

Báo Nghệ An đã phát huy vai trò quan trọng của báo chí, trở thành cầu nối hữu hiệu giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh nâng cao chất lượng các ấn phẩm, hàng năm Báo Nghệ An còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội như: Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An; tiếp sức đến trường; tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ xã nghèo biên giới; tổ chức các hoạt động chuyên môn như mở các lớp tập huấn nghiệp vụ; tổ chức cuộc thi ảnh, Clip “Khoảnh khắc vàng”, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An và thương hiệu Báo Nghệ An với các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Kỷ niệm 59 năm thành lập Báo Nghệ An là dịp để cán bộ, phóng viên, nhân viên ôn lại chặng đường 59 năm xây dựng và trưởng thành của tờ báo Đảng địa phương.

Từ thành quả của 59 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ phóng viên, nhân viên nguyện xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Dịp này, Báo Nghệ An đã trao giải 'Khoảnh khắc vàng" cho 8 tác phẩm ảnh, 2 Video clip/852 tác phẩm dự thi và phát động cuộc thi Giải "Khoảnh khắc vàng" Báo Nghệ an năm 2021.