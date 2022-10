Phát huy truyền thống 'Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới' của cựu chiến binh Nghệ An

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI đề ra. Cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiều cán bộ, hội viên Cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng và bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đặc biệt, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ đã mở 5.483 lớp tập huấn kinh tế cho 281.393 lượt cán bộ, hội viên. Tổng nguồn vốn vay hiện nay là hơn 2,2 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 780 tỷ đồng), trong đó nguồn quỹ vốn nội bộ Hội giúp nhau vay phát triển kinh tế 125 tỷ đồng (tăng 14 tỷ đồng). Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế và xuất hiện nhiều mô hình cho hiệu quả cao như: Mô hình kết hợp vườn, ao, chuồng, rừng (Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn); nuôi lươn không bùn (Yên Thành); mô hình các nhà vườn lưới, công nghệ cao, trồng rau an toàn (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TP. Vinh); Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” (Thanh Chương, Nghi Lộc); mô hình mỗi xã một sản phẩm “OCOP” (21/21 huyện, thị, thành).

Bên cạnh các mô hình giúp nhau phát triển sản xuất, làm kinh tế là các mô hình “Ngôi nhà 1.000 đồng” (Diễn Châu); “Mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng hỗ trợ xây nhà đồng đội” (Đô Lương, Hoàng Mai); “Viên gạch hồng xây nhà đồng đội” (Anh Sơn); mô hình “5+1” (5 hội viên giúp 1 hội viên thoát nghèo) ở các huyện, thị, thành. Từ nỗ lực của bản thân và sự quyên góp, ủng hộ của tổ chức Hội, hội viên Cựu chiến binh, nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được xóa nhà tạm và vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung của toàn Hội và của tỉnh.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh; các chi hội, Câu lạc bộ Doanh nhân cơ sở, với các doanh nghiệp thành viên đã luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, giữ ổn định và phát triển, nhất là trong đại dịch Covid-19...; giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 7 ngàn lao động, nộp thuế 2.721,1 tỷ đồng, từ thiện trên 27,7 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng 30 “Nhà tình nghĩa”.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu. Một trong những nội dung quan trọng là phát huy phẩm chất tốt đẹp “bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có được kết quả đó trong nhiệm kỳ qua là nhờ tổ chức hội được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh, từng bước thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; chú trọng thực hiện khâu tập trung và điểm đột phá, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; đội ngũ cán bộ được chăm lo kiện toàn theo hướng tinh, gọn, từng bước nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Gương mẫu, đi đầu

Những người lính về với cuộc sống đời thường luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Một số điển hình có thể kể đến như: phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn An ninh trật tự”, “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy”, “Tổ hòa giải”, “Tổ tự quản về An ninh trật tự, An toàn giao thông”, “Tổ tuần tra canh gác”… cấp thôn, bản, khối phố, do Cựu chiến binh phụ trách.

Các mô hình đã cung cấp cho các cơ quan chức năng 6.136 tin về tội phạm và tệ nạn xã hội; phát hiện và tham gia xử lý 4.308 vụ việc về An toàn trật tự ở cơ sở; gặp gỡ, giáo dục 4.246 lượt đối tượng; kiểm điểm trước dân 625 đối tượng; giúp đỡ 240 đối tượng sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; hòa giải ở cơ sở 1.673 vụ... góp phần ngăn ngừa tội phạm, hạn chế tai nạn giao thông, tạo niềm tin trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, nhiều hội viên Cựu chiến binh đã hiến hàng ngàn mét vuông đất trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình công cộng. Sự tiên phong của Cựu chiến binh tạo hiệu ứng lan tỏa, động viên người dân sôi nổi tham gia hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tổ chức tốt các hoạt động tri ân, “đền ơn đáp nghĩa” trong dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Các tổ chức Hội đã kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ hội viên nghèo, ốm đau, tai nạn rủi ro và tặng quà nhân ngày lễ, Tết, với số tiền gần 10 tỷ đồng...

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội Cựu chiến binh tỉnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng. Hàng năm Hội Cựu chiến binh tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2018 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy bản chất “bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh Nghệ An vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp hội sẽ giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; tiếp tục thực hiện chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá”; xây dựng Hội thật sự vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.